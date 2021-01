355 minutes sans marquer. Les minutes sans marquer de but de Kylian Mbappé (22 ans) sont comptées. Le jeune attaquant est observé, scruté. Toujours. Critiqué aussi. Beaucoup en ce moment. Car le champion du monde aux grandes ambitions est dans le dur cette saison. Nabil Djellit, journaliste de France Football, lui conseille de se remettre en question.

“Pochettino est arrivé en cours de saison, il ne peut pas y avoir de révolution du jour au lendemain au PSG. Il faudra le juger la saison prochaine, quand il aura fait la préparation et choisi certains de ses hommes. Là, ce qu’il va essayer de faire, c’est rendre cette équipe la plus compétitive possible. Notamment dans la perspective du rendez-vous contre Barcelone”, a commenté le journaliste sur Europe 1. “Mbappé, c’est une vraie question… il va peut être penser qu’on s’acharne sur lui. Mais pas du tout. On doit le juger avec le niveau d’exigence que lui a posé. C’était un joueur qui visait le Ballon d’or, qui visait tous les records. Il a besoin de repos mais surtout de se remettre en question dans sa manière de jouer. Neymar, j’ai moins d’inquiétude. C’est un garçon à maturité qui peut vous gagner un match.”