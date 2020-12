A l’approche du match de Ligue 1 au Parc des Princes entre le PSG et Lyon, les observateurs s’expriment et donnent leur sentiment. Le journaliste de France Football Nabil Djellit rejoint le camp de ceux qui penchent pour un résultat de l’OL sur les terres parisiennes demain soir (21 heures). Voici ces arguments.

“Je suis tout à fait convaincu que cette équipe lyonnaise a les capacités de battre le PSG sur un match. C’est quasiment la seule équipe de Ligue 1 qui n’a jamais peur du Paris Saint-Germain. Ils les ont accrochés, il les ont battus, ils ont les arguments. Je trouve que ce que fait Rudi Garcia est cohérent. Il a trouvé son équipe. Son milieu de terrain est agressif et joue bien au ballon. Il peut mettre en difficulté le PSG. Devant, il y a de la qualité, ça va vite sur les côtés. Les latéraux parisiens, je veux les voir face à des joueurs qui ont du volume comme Toko-Ekambi ou Kadewere. Depay, je n’en parle même pas, c’est un joueur ++ capable de casser les reins de n’importe quel défenseur, même si Danilo ne jouera pas forcément en défense centrale… Et surtout je pense que le PSG n’est pas forcément une grande équipe, et là je vais peut-être vous choquer, je pense que le PSG a du mal contre des équipes qui jouent bien comme Leipzig, ou face à un collectif comme celui de l’Olympique Lyonnais”, a commenté Nabil Djellit lors de l’Equipe du soir. Oui, Paris a un grand joueur qui s’appelle Neymar, oui il a récupéré Verratti, oui le PSG sera favori de ce match là, mais à mes yeux Lyon peut battre le Paris Saint-Germain.”