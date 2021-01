Le vestiaire du PSG a-t-il une envie de revanche quatre mois après le houleux Clasico au Parc des Princes ? Keylor Navas a expliqué que le groupe ne pensait pas en ces termes. “Ce qui s’est passé au précédent match, ce n’était pas que du foot”, a observé le gardien de but du PSG en conférence de presse. “Mais l’équipe s’est bien préparée pour combattre, on a retenu la leçon. On va essayer de gagner en jouant au football, et en étant supérieurs. On ne doit pas commettre les mêmes erreurs.” Pas de volonté de revanche au PSG, le journaliste de France Football Nabil Djellit n’y croit pas une seconde. C’est ce qu’il a expliqué sur le plateau de l’EDS.

“C’est une communication extérieure, intelligente de Keylor Navas mais je suis sûr que dans le vestiaire du PSG tout le monde a coché ce match contre l’Olympique de Marseille. Ils ont été battus pour la première fois sous l’ère qatarienne (inexact, ndlr, cf 27 novembre 2011), il y a eu des suspensions pour certains. Il y a un désir de revanche, un levier humain naturel. D’ailleurs, si Neymar est de retour pour ce match là comme titulaire, c’est tout sauf un hasard. Il a des comptes à régler sur le terrain.”