La personnalité, le personnage Thomas Tuchel ont plu à Dominique Séverac, journaliste du Parisien. Il regrettera la forme de tumulte qui accompagnait le technicien allemand au PSG. “Oui, je le regretterai. Tuchel c’était un personnage, ses conférences de presse étaient intéressantes, souvent franches, avec des clashs, c’était bien. Après le 4-3-3 de Laurent Blanc, Unai Emery a essayé de continuer là-dessus. Il a cédé au vestiaire alors qu’il était pour le 4-2-3-1. Tuchel, il n’y avait plus Matuidi, il n’y avait plus Thiago Motta, il y avait encore Verratti, il a changé de système, il a changé les choses. Ce n’était pas toujours bien, le résultat n’était pas forcément génial, mais on a eu des expériences”, a commenté Dominique Séverac lors de l’EDS.