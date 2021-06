Donnarumma parti faire sa visite médicale pour signer au PSG

Comme annoncé, une visite médicale préalable à la signature d’un contrat jusqu’en 2026 au PSG attend Gianluigi Donnarumma ce lundi. Finalement à Rome. Le gardien de but international italien a quitté le Parco dei Principi ce matin, où l’équipe nationale est hébergée, avec Gianluca Vialli, pour se rendre dans une clinique et effectuer les tests qui le feront devenir joueur du PSG. C’est ce que rapporte TMW, images à l’appui. Christophe Baudot, médecin du PSG, serait à Rome pour superviser et analyser cette visite médicale.