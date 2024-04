Ce mercredi (21h sur Canal Plus et RMC Sport), le PSG se déplace sur la pelouse du Borussia Dortmund dans le cadre de la demi-finale aller de Ligue des champions. Et à deux jours du match, l’UEFA a dévoilé le corps arbitral de cette rencontre.

À J-2 de la demi-finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund, l’excitation monte au sein du PSG et de ses supporters. Après avoir validé le titre de champion de France, les joueurs de Luis Enrique peuvent pleinement se concentrer sur cette double confrontation face au BVB. Et à deux jours de la manche aller au Signal Iduna Park, l’UEFA a désigné l’arbitre de cette rencontre.

Anthony Taylor déjà au sifflet lors du quart de finale aller face à Barcelone

Ce sera Anthony Taylor qui dirigera cette rencontre. Il sera accompagné par Gary Beswick et Adam Nunn. Espen Eskas sera le quatrième arbitre. Enfin, le VAR a été confié à Stuart Attwell et David Coote. L’arbitre anglais avait déjà été au sifflet lors du tour précédent avec la défaite du PSG face au FC Barcelone au Parc des Princes (2-3) en quart de finale aller.

Mais son bilan global est en faveur des Rouge & Bleu. Il a arbitré 7 rencontres du PSG dans sa carrière pour 5 victoires, 1 nul et 1 défaite. Avant ce match face au club catalan, Anthony Taylor avait aussi dirigé trois autres rencontres de Ligue des champions, tous en phase de groupes : FC Porto – Barcelone (0-1), Real Sociedad – Benfica (3-1) et Feyenoord – Atlético de Madrid (1-3). Depuis le début de la compétition, il a distribué 16 cartons jaunes et 1 carton rouge. Pour rappel, les compteurs sont remis à zéro pour les demi-finales de Ligue des champions et il n’y a donc aucun joueur sous la menace d’une suspension.

Les matches du PSG arbitrés par Anthony Taylor

Saison 2015-2016 : Paris Saint-Germain / Chakhtar Donetsk (2-0, phase de groupes)

Saison 2019-2020 : Paris Saint-Germain / Real Madrid (3-0, phase de groupes)

Saison 2019-2020 : Paris Saint-Germain / Borussia Dortmund (2-0, 8e de finale retour)

Saison 2019-2020 : Atalanta Bergame / Paris Saint-Germain (1-2, quart de finale)

Saison 2020-2021 : Paris Saint-Germain / FC Barcelone (1-1, 8e de finale retour)

Saison 2022-2023 : Juventus Turin / Paris Saint-Germain (1-2, phase de groupes)

Saison 2023-2024 : Paris Saint-Germain / FC Barcelone (2-3, quart de finale aller)