Dortmund / PSG – Des bonnes sensations pour Nuno Mendes

Alors qu’un doute subsistait sur sa présence dans le onze de départ ce mardi soir, les dernières nouvelles autour de Nuno Mendes sont bonnes.

Après quelques jours d’attente, le grand jour est arrivé. Ce mercredi (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG défie le Borussia Dortmund pour la demi-finale aller de Ligue des champions au Signal Iduna Park. Et pour cette rencontre, seuls Sergio Rico et Presnel Kimpembe manquent à l’appel. Ainsi, Luis Enrique pourra compter sur toutes ses forces vives pour cette confrontation aller. Cependant, à quelques heures de la rencontre, un doute subsistait autour de Nuno Mendes. De retour il y a quelques semaines après une blessure aux ischios qu’il l’a éloigné des terrains pendant dix mois, l’état physique du Portugais a été surveillé avec attention par le staff parisien. Mais lors de la dernière séance d’entraînement ce mardi, le latéral de 21 ans n’avait pas pris part aux exercices de frappes en fin d’entraînement. De quoi remettre en doute sa titularisation ce mercredi.

Des bonnes sensations à confirmer ce mercredi matin

Mais comme le rapporte le journaliste de RMC Sport, Arthur Perrot, « les sensations étaient plutôt bonnes pour Nuno Mendes, mardi soir après l’entraînement. » Cela doit être confirmé ce mercredi matin. Une information également corroborée par Julien Froment. « Simple précaution concernant Nuno Mendes, l’incertitude est levée. » Il pourra ainsi tenir sa place face au BVB ce mercredi soir si Luis Enrique décider de le titulariser, affirme le journaliste de Radio France. Pour rappel, Nuno Mendes avait participé à la double confrontation face au FC Barcelone au tour précédent.