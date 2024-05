Dortmund / PSG : les compositions probables

Ce mardi soir (Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG affronte le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park à l’occasion de la demi-finale aller de Ligue des champions. Et pour ce match, Luis Enrique ne devrait pas réserver de surprise, même si un doute subsiste en défense.

C’est le jour J. Après deux semaines d’attente, le PSG va disputer sa demi-finale aller de Ligue des champions ce mercredi face au Borussia Dortmund. Et les Rouge & Bleu comptent bien prendre une option sur la qualification avant leur confrontation retour au Parc des Princes le 7 mai prochain. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur toutes ses forces vives où seuls Sergio Rico et Presnel Kimpembe manquent à l’appel. Et le technicien espagnol pourrait reconduire le même onze que lors de la qualification historique à Barcelone au tour précédent. Cependant, un doute subsiste sur la titularisation de Nuno Mendes.

À voir aussi : BVB / PSG – Les supporters parisiens en nombre au Signal Iduna Park

Nuno Mendes ou Lucas Beraldo au poste de latéral gauche ?

Dans les buts, pas de surprise avec la présence de Gianluigi Donnarumma. En défense, Achraf Hakimi occupera le couloir droit. En revanche, au poste de latéral gauche, la titularisation de Nuno Mendes n’est pas certaine. Le Portugais n’a pas participé aux exercices de frappes en fin de séance ce mardi. S’il postule pour une place de titulaire, reste à savoir s’il sera à 100% de ses capacités. Si le staff parisien ne le juge pas apte pour ce match, Lucas Beraldo pourrait occuper ce poste de latéral gauche. En charnière centrale, Marquinhos et Lucas Hernandez devraient être associés. Dans l’entrejeu, le trio Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Fabian Ruiz est pressenti. Enfin, en attaque, le coach parisien ne devrait pas non plus réserver de surprise avec un trident Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Bradley Barcola.

En face, Ian Maatsen et Marcel Sabitzer devraient retrouver une place de titulaire dans le onze d’Edin Terzic. Touché au tibia lors de la défaite face au RB Leipzig (4-1), Mats Hummels est en balance avec Niklas Süle pour une titularisation en défense centrale.