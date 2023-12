Le PSG a joué à se faire peur au Signal Iduna Park mais a obtenu le plus important, la qualification en 8es de finale de Ligue des champions.

Le PSG peut remercier Warren Zaïre-Emery. Alors que le club parisien se dirigeait vers l’Europa League dès le retour des vestiaires, le Titi a permis à sa formation d’égaliser avant l’heure de jeu et d’obtenir le point du match nul sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-1). Un résultat suffisant pour assurer la deuxième place et une qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions, grâce aussi au résultat de l’AC Milan sur la pelouse de Newcastle (1-2).

Donnarumma et Zaïre-Emery au top, les attaquants gâchent trop

En plus de son but, le Titi a surtout montré une grosse maturité dans son jeu et n’a pas hésité à soulager sa formation sur de nombreuses situations. Autre joueur en forme des Rouge & Bleu, Gianluigi Donnarumma. Dans le dur ces derniers temps, le portier italien retrouvait le but parisien après sa suspension face au FC Nantes. Et le gardien de 24 ans a été très performant avec pas moins de cinq arrêts déterminants. Titulaire surprise dans l’entrejeu, Lee Kang-In s’est montré disponible mais a fait preuve d’un grand déchet technique dans le dernier geste.

En attaque, Randal Kolo Muani a une nouvelle fois déçu en montrant beaucoup d’approximations balle au pied et en gâchant deux belles opportunités en première période. S’il a pu amener de l’impulsion sur les nombreuses occasions parisiennes, Kylian Mbappé a encore une fois gâché des occasions. L’attaquant parisien a vécu une phase de groupes compliquée avec les Rouge & Bleu.

Donnarumma 8 – Hakimi 4, Marquinhos 4, Skriniar 5, L.Hernandez 6 – Zaïre-Emery 8, Vitinha 5, Lee 4 – Kolo Muani 3, Mbappé 5, Barcola 5