Dortmund s’impose dans les dernières minutes avant le PSG

Mardi soir, le PSG reçoit le Borussia Dortmund dans le cadre de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Les Allemands ont concédé le nul ce samedi.

Hier soir, le PSG n’a pas préparé de la meilleure des manières sa rencontre de Ligue des Champions mardi soir contre le Borussia Dortmund en s’inclinant, au Parc des Princes, contre Nice (2-3) dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1. De son côté, le club allemand se déplaçait à Fribourg pour le compte de la quatrième journée de Bundesliga. Les coéquipiers de Sébastien Haller voulaient s’imposer ce soir après avoir entamé leur exercice 2023-2024 avec trois nuls. Dès le début de la rencontre, le Borussia met le pied sur le ballon sans pour autant se procurer d’occasions très franches. Mais il va finalement réussir à ouvrir le score par l’intermédiaire de Matt Hummels. Le défenseur central, laissé seul dans la surface, marque de la tête sur un corner (0-1, 11e). Le Borussia Dortmund va poursuivre sa domination sans se montrer dangereux. La demi-heure de jeu va être un tournant dans cette mi-temps, Fribourg se montrant plus dangereux, trouvant le poteau à la 31e minute avant de se voir récompensé par deux buts dans les arrêts de jeu de la première mi-temps par l’intermédiaire de Höler (1-1, 45e+2) et Höfler (2-1, 45e+6). Les deux équipes rentrent donc aux vestiaires avec ce léger avantage pour le club à domicile.

Matt Hummels homme du match

Sonné part ces deux buts rapprochés, le Borussia Dortmund va avoir du mal à revenir en seconde période, en laissant beaucoup d’espaces à son adversaire. Des points sur lesquels le PSG devra s’appuyer pour sa rencontre de mardi. Malgré ça, le Borussia va être proche d’égaliser, mais la tentative de Brandt, seul face au but, passe à côté (54e). Ce n’est que partie remise pour les Jaunes et Noirs puisque Malen va réussir à égaliser. Ce dernier s’appuie sur Füllkrug qui lui remet intelligemment dans la course. Le Néerlandais n’a plus qu’à filer au but pour parfaitement croiser sa frappe, dans le petit filet opposé (2-2, 60e). Malgré une domination de Fribourg dans la dernière demi-heure de la rencontre, le Borussia Dortmund va marquer contre le cours du jeu par l’intermédiaire de Matt Hummels, qui s’offre un doublé. Le coup franc de Reus traîne dans la surface de réparation, Atubolu tarde à intervenir, il hésite et le défenseur allemand en profite pour le devancer du bout du pied. Et le ballon file tout doucement dans les buts de Fribourg (2-3, 88e). Marco Reus va sceller la victoire du Borussia dans les arrêts de jeu (2-4, 93e). Le Borussia prépare donc de la meilleure des manières son match contre le PSG, même si les Parisiens auront pu observer des failles dans le jeu allemand qu’ils devront exploiter sur la pelouse du Parc des Princes mardi.