Dortmund s’incline lourdement avant d’affronter le PSG

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG se déplace à Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des champions. Avant d’affronter les Rouge & Bleu, le club allemand s’est lourdement incliné contre le RB Leipzig.

Alors que le PSG doit affronter Le Havre ce soir (21 heures, Canal Plus Foot, Canal Plus Sport 360) pour le compte de la 31e journée de Ligue 1, son adversaire en demi-finale de la Ligue des champions, le Borussia Dortmund, jouait ce samedi après-midi dans un choc contre le RB Leipzig dans le cadre de la 31e journée de la Bundesliga. Lors de cette rencontre, c’est le Borussia Dortmund qui va frapper le premier grâce à un but de Jadon Sancho. L’international anglais, sur la gauche de la surface de Leipzig, enveloppe son ballon du pied droit et trouve la lucarne opposée (0-1, 20e). Mais cette avance ne va être que de courte durée. Trois minutes plus tard, Loïs Openda, sur un très beau service de Xavi Simons, va tromper Kobel (1-1, 23e). Le joueur prêté par le PSG va ensuite trouver le poteau d’une frappe aux abords de la surface (36e). Alors que les deux équipes pensaient se diriger aux vestiaires sur un score de parité, Benjamin Sesko en a décidé autrement. Après une frappe repoussée par Kobel, Sesko, qui rôdait dans la surface, a propulsé le ballon au fond des filets (2-1, 45e+2).

Leipzig supérieur à Dortmund

En seconde période, le RB Leipzig va très rapidement faire le break par l’intermédiaire de Mohamed Simakan. Après une touche, Leipzig part en contre-attaque en 5 contre 2. Dans la surface, Openda décale Simakan qui propulse le ballon dans le but de Dortmund (3-1, 46e). La seconde période est moins rythmée que la première, les deux équipes ne se procurent pas d’occasions franches. Il faut attendre les dix dernières minutes de la rencontre pour voir le RB Leipzig prendre une plus grande avance. Après une touche, Amadou Haïdara peut orienter le jeu, sur le côté droit. Dans la surface de réparation, Christoph Baumgartner, qui a dans un premier temps a raté son contrôle, se rattrape bien et propulse le ballon au fond des filets (4-1, 80e). Le Borussia Dortmund va avoir deux belles occasions de s’offrir un deuxième but, trouvant même la barre avec Jamie Bynoe-Gittens, mais sans réussite. Quatre jours avant le PSG, Dortmund s’incline donc lourdement et ne prépare pas de la meilleure des manières son match de Ligue des champions. A noter dans ce match, la sortie sur blessure de Mats Hummels.

Le XI du Borussia Dortmund : Kobel – Wolf, Hummels (Süle, 51e), Schlotterbeck, Ryerson (Mukoko, 71e) – Sancho, Nmecha, Ozcan (Bynoe-Gittens, 63e), Brandt, Adeyemi (Reus, 46e) – Füllkrug