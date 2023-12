Double buteur, Mbappé s’offre un nouveau record au PSG

Pour la dernière sortie de l’année 2023, le PSG s’est imposé contre le FC Metz grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé, qui s’est offert un nouveau record sous le maillot Rouge & Bleu.

Dans le cadre de la dix-septième journée de Ligue 1, le PSG recevait le FC Metz au Parc des Princes. Dans une première mi-temps où les Messins étaient bas sur le terrain, les Parisiens avaient du mal à trouver des espaces et se procurer des occasions. Il faudra attendre le début de la seconde période et Vitinha pour voir le PSG débloquer la situation. Kylian Mbappé va ensuite doubler la mise d’une magnifique frappe avant de voir les Grenats tromper Gianluigi Donnarumma. Après quelques minutes de flottement, le numéro 7 du PSG va profiter d’une mauvaise passe en retrait pour effacer le gardien et marquer dans le but vide. Avec ce succès (3-1), le club de la capitale termine parfaitement sa première partie saison et conserve ses cinq points d’avance en tête du championnat. Avec ce doublé, Kylian Mbappé s’offre un nouveau record avec le PSG.

Meilleur buteur au Parc des Princes en compagnie de Cavani

Avec ses dix-septième et dix-huitième buts de la saison en Ligue 1, l’attaquant a rejoint Edinson Cavani en tant que meilleur buteur parisien sur la pelouse du Parc des Princes avec 110 réalisations. Déjà meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu, meilleur scoreur en Ligue des champions, l’international français s’inscrit encore un peu plus dans l’histoire du PSG. Avec son doublé, il s’offre également onze buts d’avance sur son dauphin au classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 de la saison, Akor Adams de Montpellier (7 buts). Une journée parfaite pour lui, qui fête ses 25 ans ce mercredi et qui a vu son petit frère jouer en professionnel pour la première fois ce soir.