Ce mardi 17 octobre était un jour capitale pour la LFP et le football français. En effet, la Ligue de Football Professionnel présidait les enchères de son appel d’offres pour la période 2024-2029 auprès des médias pour la diffusion de la Ligue 1. Cependant, les droits de diffusion du championnat de France n’ont pas trouvé preneur et les négociations vont désormais débuter directement avec les diffuseurs.

Après avoir déposé leur candidatures, les diffuseurs ont participé aux enchères ce mardi 17 octobre de l’attribution des droits TV de la Ligue 1 pour la période 2024-2029, divisés en cinq lot, dont deux principaux contenant les matchs en direct. Cependant, cette enchère organisée au cabinet d’avocats Clifford Chance a été infructueuse. En effet, selon nos confrères de L’Equipe, aucun des cinq lots mis sur le marché par la LFP n’a trouvé preneur. Le lot premium (les deux meilleures affiches et le 4e choix en co-diffusion) est estimé par la Ligue de Football Professionnel à 530 millions d’euros, quant le lot 2 (les autres matchs) est lui estimé à 270 millions d’euros. Avec les lots restants (droits sur les réseaux sociaux etc …), la LFP espérait 825 millions d’euros au total. Si ce montant ne sera pas atteint, le journaliste d’RMC Sport, Loic Briley, affirme que l’on pourrait s’en rapprocher, sans oublier les négociations pour les droits internationaux. Dans ce contexte, les négociations en gré à gré vont débuter entre la Ligue et les diffuseurs.

Toujours selon L’Equipe, cette négociation pourrait concerner les diffuseurs n’ayant pas déposé de candidature à l’appel d’offres. En ce sens, Canal + pourrait, à la longue, entrer dans la danse. Une nouvelle qui concerne également le groupe Warner Bros Discovery (propriétaire d’Eurosport) qui n’a pas déposé de candidature malgré son intérêt manifesté, selon RMC Sport.

Image : LFP

Dans un communiqué officiel, la LFP annonce la nouvelle également en précisant que « LFP Media poursuit son processus de commercialisation des droits de la Ligue 1 et reporte par ailleurs son appel à candidatures Ligue 2« .

[MAJ]

Dans cette phase de négociation en gré à gré, en plus de Canal +, d’autres diffuseurs n’ayant pas déposé de candidatures à l’appel d’offres de la LFP pourraient s’immiscer dans la course. C’est le cas d’Amazon. L’actuel diffuseur, selon RMC Sport, aurait en tête une stratégie qui consiste à attendre les négociations. Toujours selon les informations de nos confrères d’RMC Sport, DAZN s’est positionné sur les lots 1 et 2 : « La firme britannique a déposé un dossier qualitatif ce qui lui a permis d’exposer son projet éditorial pour la première fois aux dirigeants du foot français. Ils ont pu aussi montrer leur garantie financière et la solidité de leur structure qui a été validé par les experts financiers« . De son côté, BeIN Sports, comme DAZN, s’est également positionné, sans pour autant surenchérir pour atteindre le prix souhaité par la LFP.