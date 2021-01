Avec le fiasco Mediapro, les droits TV du football français sont dans le flou depuis de nombreux mois. Face à cette crise, une nouvelle appel d’offre a été lancée par la Ligue afin de réattribuer ses droits vacants. De son côté, le groupe sino-espagnol continuera à diffuser jusqu’au 31 janvier. Cependant, selon l’AFP, , Mediapro a adressé un courrier à la Ligue de Football Professionnel (LFP) ce week-end et a proposé de poursuivre la diffusion de la Ligue 1 “au moins jusqu’à la fin de la saison.” Ainsi, un éventuel “‘écran noir”, pourrait être évité à partir du mois prochain et notamment pour le match OM / PSG, programmé le 7 février. Pour rappel de nombreuses chaînes ont proposé de diffuser la Ligue 1 en attente du nouveau diffuseur : Canal Plus via le système de “pay per view”, M6, TF1 voire France Télévision selon certains médias.

Dans son courrier adressé à la LFP, Mediapro a ajouté qu’il comptait transférer “l’ensemble de ses revenus à la Ligue” après déduction des coûts opérationnels, comme le rapporte une source proche du dossier, via RMC Sport. “Cette proposition peut également couvrir l’hypothèse d’un appel d’offres partiel, où une partie des rencontres ne trouverait pas preneur”, indique-t-on de même source.” Pour rappel, Mediapro avait acquis 80% des droits de diffusion de la Ligue 1 et Ligue 2 pour un montant de plus de 800M€ par an. Mais depuis le mois octobre, le groupe a cessé ses versements.