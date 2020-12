Dans un mois, le 29 janvier 2021, le PSG – avec son partenaire Jordan (groupe Nike) – devrait proposer une quatrième tunique à prédominante rose. C’est ce qu’on peut voir via le site spécialisé Footy Headlines. Du rose, avec un peu de bleu, du noir pour le col, le logo, le “jumpman” et le sponsor maillot All.