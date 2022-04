Kylian Mbappé reste sur deux matches stratosphériques avec le PSG. Contre Lorient (5-1), il a marqué un doublé et délivré trois passes décisives avant de s’offrir un triplé et une passe décisive contre Clermont (1-6). Il réalise très certainement la meilleure saison de sa carrière avec 31 buts et 21 passes décisives en 39 matches. Vincent Duluc est impressionné par le niveau affiché par le numéro 7 du PSG.

« Le joueur que l’on voit chaque semaine ou presque depuis octobre est complètement fascinant. C’est surtout un joueur qui continu de progresser. Si on se souvient, il y a encore un an on disait « oui ce n’est pas tout à fait un attaquant de pointe, il joue sur le côté, devant le but ce n’est pas fantastique. » Là, devant le but il est fantastique. Il peut jouer où il veut, il fait des différences individuelles complètement invraisemblables. C’est devenu un joueur exceptionnel, s’enflamme Duluc dans l’Equipe de Greg. S’il continue de progresser, ce sera quelque chose de fou. Déjà le niveau qu’il a atteint-là à 23 ans, c’est déjà irréel. Mais s’il continue pfiou…On est sur les bases d’un joueur qui peut marquer 50 à 60 buts par an.«