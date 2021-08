Lionel Messi est attendu ce Paris. La terre va trembler à chacun de ses pas parisiens observés et guettés. La star argentine va devenir un joueur du PSG après avoir été le Messie du Barça. Pour quel résultat sur le terrain ? Le journaliste Vincent Duluc rappelle qu’il faudra plus que jamais être une équipe pour que l’alchimie fonctionne.

“Par-delà le contrat réclamé par l’Argentin, le PSG devra lui offrir ce qu’il n’avait plus à Barcelone : une équipe autour de lui. Il a donné au Barça le meilleur de lui-même et Paris verra tout le reste d’un génie resté meilleur que les autres”, explique Vincent Duluc dans l’édito de L’Equipe. “C’est au PSG, donc, et sur les terrains de L1, qui poussent ses contempteurs à se moquer du stade de Clermont-Ferrand sans avoir jamais mis les pieds à Eibar, que Messi, à 34 ans, va répondre à la question que le monde se pose depuis dix ans. Quel joueur sera-t-il au-delà de son habitat naturel ? Après un été où il a remporté la Copa America, il a déjà repoussé quelques frontières. Celles qu’il s’apprête à explorer vont susciter un feuilleton mondial, en espérant qu’un départ de Mbappé n’en soit pas le prix à payer. Si tout se passe comme attendu, nous entrons dans les jours les plus incroyables de l’histoire du Championnat de France.”