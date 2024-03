Comme depuis de nombreuses années, le PSG est un vivier pour l’Equipe de France. Aujourd’hui, le club de la capitale compte compte sept joueurs passés par son centre de formation dans le groupe de Didier Deschamps. Parmi eux, Adrien Rabiot. Ce dernier s’est rendu en conférence de presse avant d’affronter ce samedi 23 mars (21h sur TF1) l’Allemagne au Parc OL.

Les similitudes entre Adrien Rabiot et Warren Zaïre-Emery sont nombreuses et le sujet a été posé sur la table lors de la conférence de presse de l’actuel numéro 33 du PSG, qui a précédé celle du joueur de la Juve. A la question, WZE a répondu : « C’est un joueur que je regardais comme beaucoup de milieu. Il peut attaquer et défendre, cela fait de lui un très bon milieu. Je l’ai beaucoup regardé« . Inversement, Adrien Rabiot a également été interrogé à propos de Warren Zaïre-Emery : « Warren c’est un bon garçon, bien éduqué, à l’écoute. Ce sont des valeurs importantes, des points importants dans notre métier. Au niveau des qualités, il est prêt et en avance sur sa génération. Je regarde parfois les matchs du PSG et je regarde encore plus les milieux dont je m’intéresse à ce que fait Warren. Ce qu’il fait au PSG à son âge, ce n’est pas donné à tout le monde. Il a un très grand avenir devant lui, il travaille et je ne me fais pas de souci pour lui« , a-t-il répondu ce mardi en conférence de presse. Le numéro 25 de la Juventus Turin n’a lui aussi pas échappé à une interrogation au sujet de Kylian Mbappé : « Est-ce que son club va le laisser faire les JO ? J’en sais rien, strictement rien. Je ne sais pas où il va aller la saison prochaine, ni s’il va jouer les JO« , a sèchement rétorqué Adrien Rabiot.

« Il ne faut fermer aucune porte »

A la fin de cette saison, Adrien Rabiot sera en fin de contrat avec la Juventus Turin et pourra donc s’engager librement où il le souhaite. En ce sens, le titi parisien ne semble se fermer aucune porte, ni même celle d’un retour en Rouge & Bleu : « Depuis que je suis parti à la Juve, chaque été on associe mon nom au PSG. C’est très flatteur d’une part. Après, cela reste quand même compliqué quand on sait comment cela s’est terminé. Bien sûr dans le football il ne faut fermer aucune porte mais ce ne sera pas ma priorité« .