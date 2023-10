Ce mardi soir, l’Équipe de France affronte l’Ecosse dans le cadre d’une rencontre amicale. Kylian Mbappé devrait être titularisé, tout comme Ousmane Dembélé sur le front de l’attaque.

Après une victoire glanée du côté des Pays-Bas validant son ticket pour le prochain Euro en terre allemande, l’Équipe de France enchaîne ce mardi soir. À cette occasion, les Bleus disputeront une rencontre amicale à Lille face à l’Ecosse. Une rencontre qui devrait se jouer avec deux Parisiens d’entrée. Selon RMC, Didier Deschamps devrait ainsi aligner Kylian Mbappé devant. Touché à la cuisse et absent contre les Bataves, Ousmane Dembélé est, lui aussi, pressenti titulaire. En revanche, Randal Kolo Muani et Lucas Hernandez devraient respectivement laisser leur place à Olivier Giroud et Benjamin Pavard.

La composition probable de la France face à l’Ecosse

Maignan – Clauss, Pavard, Konaté, T. Hernandez – Camavinga, Tchouameni, Griezmann – Dembélé, Giroud, Mbappé