Dans le cadre de cette trêve internationale, l’Equipe de France affronte l’Allemagne ce samedi soir (21h00 sur TF1). A la veille de ce choc en amical, la traditionnelle conférence de presse se tiendra en présence du sélectionneur Didier Deschamps, puis de son capitaine, Kylian Mbappé.

A un peu plus de 24h du match amical entre l’Equipe de France et l’Allemagne qui se jouera ce samedi (21h00 sur TF1) au Parc OL, les Bleus ont pris la direction de Lyon. Un court voyage de Clairefontaine au Rhône qui se fera en avion, alors qu’il était en temps envisagé en train, selon les informations d’RMC Sport. Ces derniers évoquent également le traditionnel point presse d’avant-match qui se tiendra donc ce vendredi. A la veille de France – Allemagne, le sélectionneur Didier Deschamps se présentera face aux journalistes présents sur place à Lyon, afin de répondre à leurs questions. Ce dernier devrait, selon les informations du Parisien confirmées par RMC Sport, être accompagné par Kylian Mbappé. Le capitaine de l’Equipe de France et vice-capitaine du PSG tiendra sa première conférence de presse depuis l’annonce de son futur départ du Paris Saint-Germain. Un rendez-vous avec les médias qui précède le match amical face à la Mannschaft mais qui devrait rapidement tourner autour de son avenir, sa présence aux Jeux Olympiques, mais aussi l’Euro 2024 à venir.