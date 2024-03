A l’occasion de cette trêve internationale, c’est pas moins de cinq joueurs du PSG qui sont mobilisés en Equipe de France. Parmi eux, Warren Zaïre-Emery. Le titi parisien s’est rendu en conférence de presse aujourd’hui avant d’affronter l’Allemagne ce samedi 23 mars (21h00 sur TF1) au Parc OL.

L’avenir au PSG et la prolongation de contrat

« Je ne me pose pas trop la question, il faut voir avec mes agents ».

Une participation aux Jeux Olympiques ?

« C’est sûr que ça fait très envie de participer à une compétition comme ça. Après, je ne sais pas où je serai. Je donnerais tout si j’y suis pour aider l’Equipe de France. Si c’est possible pourquoi pas mais je ne choisis pas […] C’est une fois dans la vie, si je peux, participer je le ferais« .

Un éventuel enchaînement Euro 2024 – JO 2024 ?

« Franchement, tant que je joue au football je suis content. Après il y a beaucoup de matchs sur la saison. Mentalement, je ne sais pas et physiquement je donnerai tout. Cela ne me fait pas peur. Si j’y suis je donnerai tout« .

Un positionnement plus haut sur le terrain en EdF ?

« J’ai la capacité de bien défendre et aussi de savoir me projeter. Quelque chose que je savais pas faire avant mais que je fais de plus en plus. Il faudra voir avec le coach, c’est lui qui décide. Peu importe où je jouerai, je donnerai tout ».

Son rôle en EdF

« Des deux, j’ai un rôle plus bas et je dois aussi me projeter. Elle est compliquée cette question … . Je dois jouer mon football, faire ce qu’on m’a appris. C’est une chance d’être ici, je vais écouter et apprendre« .

Kylian Mbappé aux JO à Paris ?

« Kylian, je suis au quotidien avec lui. C’est un joueur de classe mondiale même à l’entraînement. Il donne tout, il veut marquer et faire marquer. Pour sa présence aux JO, ce n’est pas à moi de parler, je laisse ça aux autres ».

Warren Zaïre-Emery, un jeune « normal » ?

« Je pense être un garçon normal mais je ne sais pas ce que les gens pensent. Je pense être une personne normale. Je ne me prends pas la tête, je vis normalement, je sors avec mes frères. Je suis un garçon de 18 ans et je vis ma vie normalement ».

Le risque de trop jouer à seulement 18 ans

« C’est une question que je me pose. Après, je suis jeune et un peu insouciant. Je ne me pose que rarement des questions, je donne tout et après on verra ».

Une polyvalence en latéral droit ? Des modèles au milieu ?

« Je pense que tous les grands joueurs doivent avoir la capacité de s’adapter. Je me sens bien en latéral droit comme au milieu et je donne tout, peu importe où on me fait jouer. Je n’ai pas de modèle mais je regarde tous les joueurs pour m’inspirer et essayer d’être le meilleur possible ».

Les similitudes avec Adrien Rabiot

« C’est un joueur que je regardais comme beaucoup de milieu. Il peut attaquer et défendre, cela fait de lui un très bon milieu. Je l’ai beaucoup regardé ».

Le départ de Kylian Mbappé du PSG, et son rôle de leader

« Il y a beaucoup de leaders avant moi. Comment répondre à cette question … . C’est sûr qu’on aimerait garder Kylian au club car c’est l’un des meilleurs joueurs au monde si ce n’est le meilleur. Ce rôle de leader, je ne me pose pas la question. Cela viendra naturellement comme chez les Espoirs où cela s’est fait petit à petit. On m’a mis en confiance pour qu’ensuite je parle, je m’exprime, je dise les choses. Si un poste de leader vient, cela se fera naturellement ».