Edin Terzic : « Nous avons peut-être plus faim que le PSG »

A la veille de la demi-finale aller de Ligue des Champions entre le BVB et le PSG (ce mercredi 21h sur Canal +), les conférence de presse d’avant-match se tiennent depuis Dortmund. Le coach du cinquième de Bundesliga, Edin Terzic, s’y est rendu avec son joueur, Emre Can.

Une petite revue d’effectif

« Marcel Sabitzer et Donny Malen ont repris l’entraînement hier. Nous partons du principe qu’ils seront disponibles demain […] Marcel Sabitzer est un joueur exceptionnellement bon. C’est très important pour nous. Nous sommes heureux qu’il se sente nettement mieux depuis dimanche« . Le coach du Borussia Dortmund, sans grande surprise, a annoncé le forfait de Ramy Bensebaïni.

La forme actuelle du PSG

« Paris est à son pic de forme cette saison. Nous devons faire mieux que ce que nous avons fait contre eux à Dortmund. Ils ont connu un grand bouleversement, beaucoup de nouveaux joueurs sont arrivés. Ils ont apporté une grande qualité à l’équipe. Le projet clair du Paris Saint-Germain est de gagner la Ligue des Champions. Ils ont montré de très bonnes performances de manière très constante ces dernières semaines« .

Les chances de qualification du BVB

« En 180 minutes, tout est possible pour nous. Je ne sais pas si nous étions les favoris du groupe. C’est peut-être nous qui avons le moins d’expérience en tant qu’équipe, mais nous avons peut-être plus faim. Nous devons profiter de cet avantage pour nous. Nous devons nous préparer à tout, avoir un plan clair. Mais nous ne devons pas ‘surcoacher’ les choses, nous devons avoir confiance en nos forces. Si nous les attaquons haut et mettons de la vitesse dans notre jeu, nous avons une chance. L’objectif, c’est de se créer un petit avantage en vue du match retour. L’idée est d’avoir deux matchs serrés. Il ne faut pas se focaliser sur un ou deux joueurs. Il faut se focaliser sur le ballon, si on l’a, eux ne l’ont pas, c’est la clé ».

Retour sur la défaite (4-1) face au RB Leipzig

« Défensivement, je tiens toujours toute l’équipe pour responsable. Il n’y a pas eu une seule erreur individuelle en ce qui concerne les buts encaissés. Il y a eu des erreurs à la chaîne. Tout le monde doit maintenant se rendre compte des opportunités que nous avons ici, de ce que nous pouvons réaliser ».

Emre Can à propos de Kylian Mbappé

« Kylian Mbappé est peut-être le meilleur joueur du monde. On se prépare bien sûr, idéalement il faut lui passer devant et le défendre à plusieurs, mais aussi les autres joueurs parisiens ».