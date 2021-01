“Exclusivité mondiale !!” L’émission espagnole El Chiringuito aime faire du spectaculaire, du tapageur, et n’a pas hésité à afficher qu’il avait une information énorme. Cette nuit, le présentateur Josep Pedrerol a évoqué une confidence de Sergio Ramos (en fin de contrat au Real Madrid) à son président, Florentino Pérez. Il y est question du PSG, et de Lionel Messi.

Mercredi, avant la rencontre à Elche (1-1), le défenseur central merengue aurait reçu son patron dans sa chambre d’hôtel. De manière détendue, Sergio Ramos aurait dit à Florentino Pérez : “Je ne vais pas accepter la proposition du Real Madrid. Dorénavant, je vais écouter les offres”. Il aurait ensuite été question du PSG dans la discussion. Le président ne croyant pas en une proposition de Paris pour son joueur emblématique. Sergio Ramos aurait alors dit… “Au PSG (ou quelqu’un du PSG), on me dit qu’on va faire une grosse équipe avec Messi et moi.“ Alors, le président du Real Madrid aurait dit à l’international espagnol que si une offre importante arrivait, il tenterait de s’aligner, mais qu’à l’heure actuelle, avec la crise économique, il ne pouvait pas lui proposer plus que 12M€ par an. Qu’il fallait qu’il le comprenne. Et que le club madrilène le soutiendrait et le célébrerait même s’il venait à accepter une offre de 20M€ du PSG. Voici ce qui a été dit sur le plateau d’El Chiringuito de façon très théâtrale.