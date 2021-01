Actuellement à Villarreal, Unai Emery réalise une bonne saison avec le club espagnol (4e de Liga). Avant cela, l’entraîneur espagnol était resté sur deux échecs à Arsenal (2018-2019) et au PSG (2016-2018). Cependant, l’ancien entraîneur parisien a apprécié son passage au sein du club de la capitale, comme il l’a rappelé sur le plateau de l’émission de beIN SPORTS, “Football Show”. Unai Emery a également été questionné sur l’arrivée de Mauricio Pochettino au PSG. Extraits choisis.

Le PSG peut-il remporter la Ligue des champions ?

Emery : “Je suis absolument convaincu que le PSG gagnera la Ligue des champions. Il faut du temps. Pour l’instant, ils ont atteint la finale. Il y a eu un processus à travers des expériences, comme ce que nous avons vécu avec Barcelone (en 2017). Mais il y a également l’expérience avec Manchester United (en 2019) avec cette main et ce pénalty qui ont été vraiment dramatiques pour Paris. Mais l’an dernier, ils ont atteint la finale, ils se rapprochent. Il y a des joueurs et un projet stable et puissant. C’est juste une question de temps. Je crois qu’avec Pochettino, il y a encore des possibilités de le faire.”

L’arrivée de Mauricio Pochettino au PSG

Emery : “Mauricio a été joueur du PSG (2001-2003). Il a ensuite été entraîneur en Espagne (Espanyol de Barcelone) et en Angleterre dans une équipe comme Tottenham (2014-2019) qui a atteint la finale de Ligue des champions (en 2019 face à Liverpool). Il a été vice-champion d’Angleterre (en 2017). Je crois que c’est l’entraîneur parfait en ce moment pour le PSG. Mais je ne peux pas lui donner de conseils parce qu’il sait parfaitement comment se gérer et comment faire au sein d’une équipe comme le PSG.”

Son passage au PSG

Emery : “C’est vrai que j’ai gagné beaucoup de titres mais sur la partie la plus importante, à savoir faire quelque chose d’important en Ligue des champions, on ne l’a pas fait. Mais c’est vrai que j’ai eu une excellente relation avec Nasser Al-Khelaïfi et l’ensemble des employés du PSG. Ce sont des années où j’ai beaucoup profité. J’ai compris qu’en n’ayant pas plus de résultats en Ligue des champions, les deux années de contrat prenaient fin (…) Je m’adapte à la culture et à la langue. À Paris, j’ai parlé français. Alors parfois mieux et parfois moins bien, mais je parlais avec les joueurs en français et en conférence de presse également. En terme de jeu, j’ai réussi à transmettre la personnalité et l’identité que je souhaitais donner à l’équipe, il y a eu des très beaux matches au PSG (…) Moi personnellement, je suis très fier du travail que j’ai fait à Paris et je suis très content de la relation que j’ai eu avec les joueurs et le club. Alors bien sûr le public et la presse doivent toujours donner leurs opinions à des moments précis, parfois pour toi et parfois contre. Mais je me suis toujours senti respecté.”