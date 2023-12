La campagne des phases de poules de Ligue des Champions 2023/2024 s’achève ce mercredi pour le PSG qui joue tout simplement son avenir européen sur la pelouse du Signal Iduna Park. Face au Borussia Dortmund, le club de la capitale peut tout gagner, comme tout perdre.

Après la campagne 2018 et 2020 dans son histoire récente, le PSG se retrouve pour la troisième fois dans une posture on ne peut plus inconfortable pour la qualification en huitième de finale de Ligue des Champions. A l’occasion de l’ultime rencontre des phases de poules, les hommes de Luis Enrique se rendent en Allemagne le couteau entre les dents, avec un enjeu capitale. A l’issue de cette rencontre face au Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain peut encore finir premier de son groupe F, comme deuxième ou encore troisième et basculé en Europa League. Afin de viser le meilleur de ces scénarios, Kylian Mbappé et ses coéquipiers n’ont d’autres choix que celui de l’emporter face aux hommes d’Edin Terzic.

Le fil du match

Bienvenu sur le direct commenté de Canal Supporters pour le match le plus important de la saison du PSG … Bon match à tous !

0′ Le coup d’envoi est donné par les Parisiens !!!

0′ Manuel Ugarte, Lucas Hernandez, Achraf Hakimi et Milan Skriniar sont menacés d’une suspension en cas de carton jaune.

La feuille de match

6e journée de LdC – Stade : Signal Iduna Park – Heure : 21h00 – Diffuseurs : Canal + & RMC Sport – Arbitre : Glenn Nyberg – Cartons : – Buteurs :

Le XI du BVB : Kobel – Bensebaini, Ozcan, Reus, Fulkrug, Hummels, Wolf, Brandt, Sule, Adeyemi, Bynoe-Gittens Remplaçants : Meyer, Lotka, Schlotterbeck, Reyna, Haller, Sabitzer, Malen, Blank, Bueno