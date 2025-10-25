Enrique : « Content de la mentalité, de comment on a joué »

Ce samedi après-midi, le PSG s’est imposé sans forcer sur la pelouse de Brest (0-3) lors de la neuvième journée de Ligue 1. Luis Enrique est satisfait de la prestation de son équipe.

Après sa démonstration contre le Bayer Leverkusen en Ligue des champions mardi soir (2-7), le PSG s’est logiquement imposé contre le Stade Brestois ce samedi après-midi grâce à un doublé d’Achraf Hakimi et un but dans les dernières secondes de la rencontre de Désiré Doué (0-3). Au micro de BeIN Sports 1, Luis Enrique est revenu sur ce beau succès parisien et a salué la performance de ses joueurs.

« On a mérité la victoire »

« La longueur de la décision de l’arbitre sur le penalty ? Ce n’est pas une question pour l’entraîneur mais pour l’arbitre. De quoi je suis le plus satisfait ? Aujourd’hui, je pense qu’on connaissait avant le match la difficulté de ce match, de la manière que l’on a défendu parce que c’est difficile de jouer contre une équipe qui a un joueur comme Ajorque. Tous les deuxièmes ballons qu’il faut gagner. Je pense que l’on a défendu d’une manière différente avec beaucoup d’aide. Je suis content de cette mentalité, de comment on a joué. On a mérité la victoire. Zabarnyi a bien maîtrisé Ajorque ? Zabarnyi, Pacho ou Marquinhos en deuxième mi-temps. C’est difficile de défendre sur ce type de joueur. Mais je pense que sur les deuxièmes ballons, on a été très bien positionnés. On a dominé le match, c’est une habitude de notre jeu, mais je pense qu’aujourd’hui on a gagné le match parce que l’on a très bien défendu. Hakimi ? Il joue tous les matches et il performe dans tous les matches. C’est joli à voir ce type de joueur. J’étais comme ça moi ? Non, pire que lui. J’ai joué comme latéral mais j’étais plus un attaquant qu’un défenseur. Aujourd’hui, Hakimi a défendu plus qu’un latéral et je pense qu’il a fait un très bon match. »