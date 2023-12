Enrique désamorce les polémiques sur sa relation avec Mbappé

Pour la dernière sortie de l’année 2023, le PSG s’est imposé contre le FC Metz grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé. Les Parisiens terminent de la meilleure des manières l’année 2023.

Dans le cadre de la dix-septième journée de Ligue 1, le PSG recevait le FC Metz au Parc des Princes. Dans une première mi-temps où les Messins étaient bas sur le terrain, les Parisiens avaient du mal à trouver des espaces et se procurer des occasions. Il faudra attendre le début de la seconde période et Vitinha pour voir le PSG débloquer la situation. Kylian Mbappé va ensuite doubler la mise d’une magnifique frappe avant de voir les Grenats tromper Gianluigi Donnarumma. Après quelques minutes de flottement, le numéro 7 du PSG va profiter d’une mauvaise passe en retrait pour effacer le gardien et marquer dans le but vide. Avec ce succès (3-1), le club de la capitale termine parfaitement sa première partie saison et conserve ses cinq points d’avance en tête du championnat.

« Kylian marquera 50 buts par saison avec tous les entraîneurs du monde »

Au micro de Canal Plus Sport 360, Luis Enrique a souligné la belle victoire de son équipe. « La fête dans le vestiaire avec Mbappé ? Je ne sais pas, parce que après les matches, je parle aux joueurs seulement sur le terrain. Dans le vestiaire, c’est le moment de profiter. Victoire difficile ? Très difficile. Attaquer face à une équipe qui défend très bas, très proche de sa surface, c’est très difficile. Dans ces matches-là, lors des premières mi-temps, c’est toujours compliqué. Et en seconde période, on arrive à trouver les espaces et on arrive à marquer des buts plus facilement. Mbappé ? Kylian marquera 50 buts par saison avec tous les entraîneurs du monde. Tout va bien entre Mbappé et moi ? Comme toujours, j’ai une superbe relation avec tous les joueurs et avec Kylian aussi. C’est un joueur de 25 ans, mais il est très mature, il est toujours souriant. C’est le football, on parle toujours de quelque chose, il y a toujours des informations. C’est ce qui fait vendre. Mais ma relation avec Kylian et avec les autres joueurs est très bonne. Une qualification contre la Real Sociedad ou une prolongation de Mbappé, qu’est-ce que vous préférez ? Les deux. »