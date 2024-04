Hier soir, le PSG a réalisé un très beau match pour renverser le FC Barcelone et se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions (1-4). Les Parisiens n’ont pas paniqué lorsque le Barça a ouvert le score et ont su se montrer patient pour revenir dans le match et finalement prendre le dessus et tranquillement s’imposer pour finalement faire oublier la défaite du match aller. Présent en conférence de presse d’après-match, Luis Enrique, dans des propos relayés par Le Parisien, l’entraîneur parisien a tenu à saluer la performance de ses joueurs et également rendu hommage aux supporters parisiens.

Son sentiment après la qualification

« Tout d’abord, il a été difficile d’affronter le Barça sur le plan émotionnel et personnel. J’ai essayé de contrôler mes émotions. J’ai fait mon travail sur les deux matchs. J’espère ne pas devoir jouer le Barça à nouveau. Je suis hyper content. Nous avons été brillants au début, avec des premières minutes merveilleuses. On ne méritait pas de perdre, mais on perdait après l’échappée de Lamine Yamal. À partir de là, l’équipe a continué de grandir. Les attaquants ont réalisé un match formidable. L’expulsion a été clé, mais même face à dix joueurs, il faut jouer ce type de match. Le score est juste. »

Paris n’avait jamais réussi à inverser la tendance. Vous êtes le premier entraîneur à la réaliser. Etes-vous fier ?

« Je n’ai pas de boule magique mais je l’avais dit hier (lundi), que c’était possible. Le résultat à l’aller ne me semblait pas juste. Un match nul aurait été plus juste. On savait qu’il y aurait des buts. Les joueurs y ont cru. C’est le bonheur. J’aurais adoré continuer à jouer en Espagne, à Madrid. Je dédie cette victoire aux 3000 supporters qui sont venus jusqu’ici. »

Mbappé

« Il a été le leader indiscutable de notre équipe. Les trois attaquants ont mis la pression sur cinq Barcelonais. Il a donné l’exemple. Quand il transmet cela, nous sommes meilleurs. »

Avez-vous apporté beaucoup dans la gestion émotionnelle du PSG, un domaine où Paris sombrait avant ?

« Au long de la saison, les supporters ont vu une équipe qui lutte, qui travaille. Nous sommes une équipe, on peut jouer bien ou mal mais on va chercher le résultat. Il y a une connexion entre les supporters et l’équipe. C’est très positif. Tout le monde nous voyait éliminés, pas les supporters qui sont venus ici. Nous sommes vivants dans toutes les compétitions. »

Dortmund en demi-finale

« Nous avons le temps de préparer cette rencontre. Nous allons d’abord profiter. »

Vous avez réussi une remontada en 2017 avec Barcelone, une autre en 2024 contre Barcelone. Laquelle vous procure le plus d’émotions ?

« Je ne vais évidemment pas choisir entre les deux. Lorsqu’on fait partie du foot professionnel, la volonté, c’est de voir que tu rends des personnes heureuses par ton travail. C’est ce que je dis à mes joueurs : vous pouvez donner le sourire aux gens. La première remontada n’a servi à rien puisque nous avons été éliminés au tour suivant. J’espère que celle-ci servira à remporter quelque chose pour le club. J’espère arriver cette fois en finale. »

La semaine entière de préparation

« Comme entraîneur, je comprends tous les points de vue. Avoir six jours pour préparer le match, soigner le mental d’une défaite, remonter le moral des joueurs et préparer la tactique ; c’est idéal. Maintenant, on a trois matchs en une semaine. On doit disputer chaque match avec le même professionnalisme. Le jour où on remportera la Ligue 1, on restera professionnel jusqu’au bout. »

L’expulsion d’Araujo décisive ?

« Je ne parle pas des arbitres en général. Depuis douze ans que je suis entraîneur, je ne les juge pas. Je parle de ce que je peux contrôler. Une expulsion conditionne un match comme celui-ci. Mais je veux que mes joueurs comprennent d’abord ce que c’est de porter le maillot du PSG. »