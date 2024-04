En demi-finale de Coupe de France, le PSG a éliminé le Stade Rennais grâce à un but de Kylian Mbappé. Les Parisiens retrouveront Lyon en finale le 25 mai prochain.

Ce mercredi soir, le PSG recevait le Stade Rennais – au Parc des Princes – en demi-finale de la Coupe de France. Lors d’un match dans lequel il a eu la possession du ballon et s’est procuré plusieurs grosses occasions, le PSG s’en est remis à une frappe déviée de Kylian Mbappé pour s’offrir les Rennais et se qualifier pour la finale de la Coupe de France (1-0). Le club de la capitale affrontera Lyon au stade Pierre Mauroy le 25 mai prochain. Au micro de BeIN Sports, Luis Enrique s’est montré satisfait de la prestation de son équipe contre les Rennais ce soir.

« la Coupe de France était l’un de nos objectifs dès le début »

« Content du match de votre équipe ? Oui, contre un Rennes qui a été très bon. Nous avons fait une première mi-temps avec beaucoup de rythme. En deuxième mi-temps, on a eu l’occasion de faire le break, mais Mandanda a été exceptionnel et Rennes est une équipe qui travaille très bien. Important de gagner ce soir ? Clairement. Une finale ne se joue pas chaque année. Toutes les compétitions sont importantes, la Coupe de France était l’un de nos objectifs dès le début. Maintenant, on est en finale contre Lyon. Nos supporters vont être contents d’aller à Lille. La Ligue des champions ? Avant, il y a la Ligue 1. Nous allons jouer contre Clermont. Il nous reste plus que six matches et il faut en gagner trois pour être champion. On veut être champion le plus tôt possible. Je crois qu’il est important que l’équipe montre un niveau très haut dans chaque compétition. »

« Ma maison, c’est Paris maintenant »

Le coach du PSG a aussi souligné l’attitude de son équipe. « J’aime ça, les supporters sentent qu’il y a une bonne équipe, une équipe solidaire, qui travaille. Une équipe qui joue bien au football, qui met la pression et qui donne de la joie. Le Barça ? C’est déjà prêt. Les matches de Ligue des champions, on les prépare très à l’avance. Tu rentres à la maison ? Non, ma maison, c’est Paris maintenant. Jouer contre mon ancienne équipe ? Je vais le faire avec de la tranquillité, de l’envie, de voir mon équipe qui joue un football de caractéristique. J’ai envie que nous soyons compétitifs et faire un grand match. Passer ce tour ? C’est notre objectif. On veut gagner le match, passer ce tour. Il faut être ambitieux, humble, mais en ambitieux. Et je crois que l’on va pouvoir jouer un match au Parc des Princes qui va être très spécial. Et on va essayer d’être meilleur que le rival. Mbappé ? Il marque toujours. Les penaltys, il n’y a que ceux qui les tirent qui les ratent. Évidemment, quand on en tire 50, on va en louper quelques-uns. Je crois que Mbappé a fait un très grand match. Il a été à son niveau, comme toujours. Bien dans ma vie ? J’ai toujours été bien dans ma vie. J’ai toujours été très chanceux. »