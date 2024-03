Après sa qualification en quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG retrouve les terrains demain après-midi (13 heures, Prime Video, Canal Plus Foot) avec la réception du stade de Reims pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. L’entraîneur espagnol est revenu sur la victoire contre la Real Sociedad et la qualification en quarts de finale de la Ligue des champions, la rencontre face à Reims, Vitinha, Donnarumma, Nuno Mendes, Lucas Beraldo… Extraits choisis.

Le match aller (PSG TV)

« Le match aller était bizarre. L’adversaire savait nous faire mal et avoir des occasions. Le relâchement pourrait jouer un rôle. Ce que je veux, c’est une équipe compétitive. »

Les ajustements tactiques à chaque match

« Mon staff et moi, on essaie d’avoir plus le ballon que l’adversaire. On essaie d’être imprévisible pour nos adversaires, mais prévisible pour nous. Mois après mois, les joueurs ont de plus en plus de connaissances. »

Vitinha

« Vitinha est un joueur parfaitement adapté à notre idée de jeu, aux qualités que doit avoir un joueur au milieu. Il est polyvalent, il ne perd pas le ballon. Il est complet avec et sans ballon. Il sait occuper les espaces par rapport à ses coéquipiers. On pense qu’il peut s’améliorer encore, notamment marquer plus de buts. C’est un joueur avec une énergie illimitée. C’est un joueur très intéressant et c’est un plaisir de l’avoir dans notre équipe. »

Donnarumma

« Il n’y a rien de plus important pour un joueur d’avoir la confiance de ses supporters, de tout le monde. Celle de son entraîneur, il l’a toujours eue. Avoir un gardien top comme lui, c’est très important. On est tous très heureux de voir ses performances, sa réussite, sa capacité à s’améliorer. On veut que ce soit un leader dans l’effectif. Il a une vision plus ample du terrain, vu qu’il a le jeu face à lui. Il peut aider sur la position de ses coéquipiers. Sur son rendement, je suis très content. »

Nuno Mendes

« Les joueurs de football ne sont pas des machines, mais des humains. Après plusieurs mois de blessure, Nuno Mendes a été exceptionnel à son poste. Il a dominé les espaces de jeu, il a su à tout moment gérer les situations de jeu. C’est évident qu’il va récupérer sa forme au fur et à mesure. On ne va pas prendre de risque. Mais il a un très bon niveau. Pour un premier match titulaire en Ligue des champions et à l’extérieur, il a fait ce qu’il fallait. »

Beraldo meilleur dans l’axe

« C’est évident que chaque joueur a un poste de prédilection. Mais il ne faut pas se concentrer que sur ce poste. Si l’équipe a besoin de lui en tant qu’arrière latéral, il est ouvert à cette possibilité. C’est pareil qu’avec Lucas Hernandez. C’est pareil pour les ailiers. Ousmane Dembélé, c’est un ailier droit, mais il pourrait jouer aussi comme faux neuf. Pour moi, un attaquant pourrait même jouer comme défenseur si besoin. J’ai besoin de 23-24 joueurs qui me disent être prêts à jouer, peu importe le poste. J’aime les joueurs prêts à se sacrifier pour l’équipe. »

L’atmosphère au club après la qualification en quart de C1

« Je ne pense pas qu’on puisse se dire « c’est bon, on est qualifiés pour les quarts ». L’objectif est de faire partie des quatre meilleures équipes européennes. Il faut changer cette tendance à la pression négative autour du club. Il ne faut pas qu’on pense qu’on est inférieur à une autre équipe. La beauté du football, c’est que c’est imprévisible. Cela dépend du niveau qu’on aura le moment venu. »

L’intégration de Beraldo

« J’ai dit à plusieurs reprises que c’est un bon travail de la direction sportive, à un poste délicat pour nous. On dirait que Lucas Beraldo sort du centre de formation, qu’il est Parisien. C’est fou la façon dont il s’est adapté. C’est formidable. Il a beaucoup de personnalité, beaucoup de qualités. Il s’adapte bien à notre idée de jeu. C’est généralement l’exception qui confirme la règle. »

Reims

« Le match aller, le résultat était assez large. Mais ça ne reflétait pas forcément la dynamique du match. Donnarumma avait été formidable, alors qu’ils avaient eu pas mal d’occasions. Ils savent jouer large face au pressing, ils ont des joueurs avec de la qualité. Il faudra bien défendre sur la largeur. Ce sera un match difficile, qu’il faudra aller chercher avec les supporters. Mais on a la possibilité de l’emporter. »

Mbappé m’a parlé de ses problèmes ?

« Je ne lui ai pas demandé s’il avait des problèmes. Sur le banc demain ? Et demain, on verra en fonction de la météo ! S’il fait chaud ou pas ! »

Navas possible titulaire demain ?

« Je n’y avais pas pensé. C’est une bonne possibilité. Je vais voir, je vais d’abord en parler aux joueurs. Les joueurs doivent sentir que ce sont les protagonistes. »