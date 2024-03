Enrique : « J’ai bien aimé ce que j’ai vu »

Ce soir, le PSG recevait l’OGC Nice en quart de finale de la Coupe de France. Dans un match globalement maîtrisé par le PSG, même s’il y a eu quinze minutes de flottement après le but niçois, le PSG s’est qualifié pour les demi-finales de la compétition où il retrouvera Rennes le 3 avril prochain.

Après avoir fait tourner contre le Stade de Reims en Ligue 1 le week-end dernier (2-2), Luis Enrique a aligné une équipe qui peut ressembler à une équipe type. Après 35 minutes complètement maîtrisé, ponctué par deux buts de Kylian Mbappé et Fabian Ruiz, les Parisiens se sont fait peur dans les dix dernières minutes de la première mi-temps avec un but de Laborde. Au retour des vestiaires, le PSG va assurer sa qualification grâce à un but de Lucas Beraldo. Au micro de BeIN Sports, Luis Enrique a évoqué cette belle prestation de son équipe (3-1).

« Nous avons eu 35 minutes spectaculaires »

« Ce n’est pas seulement le résultat, c’est le match en lui-même contre un adversaire qui était très bon. C’est certainement l’un des meilleurs adversaires que l’on a affronté cette saison. Ils avaient une proposition footballistique très attrayante qui nous a fait grandir. Nous avons eu 35 minutes spectaculaires, ensuite, on a pris un but, ça a été un peu difficile. Mais c’est logique, le football est ainsi. En deuxième mi-temps, on a été à un bon niveau et on a fait ce qu’il fallait. J’ai bien aimé ce que j’ai vu. La rotation ? Le plus important pour moi, c’est que l’on ne sait jamais ce qu’il peut se passer sur un terrain de football. On ne sait pas quels joueurs vont être à leur meilleur. Dans toutes les compétitions, il faut que tout le monde soit concerné. On regarde ce qu’il se passe sur le terrain d’entraînement, sur les matches. Ensuite, on profite des bons moments de chaque joueur. On est en demi-finale de Coupe de France contre Rennes. Il faudra voir si nous allons gagner. On va essayer de disputer une nouvelle finale. Heureux à Paris ? Oui, je suis heureux. Depuis que je suis ici, que l’on m’a appelé il y a huit mois, je n’ai reçu que de l’affection de la part du club, du président, de Luis Campos aussi. On s’entend très bien. On travaille en très bonne entente pour un projet à moyen terme, long terme. Tout se passe très bien. L’idée que l’on veut transmettre, c’est une équipe qui veut avoir un style de jeu clair, qui plaît aux supporters. »