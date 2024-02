Enrique : « J’ai souffert toute la première mi-temps »

Ce soir, le PSG recevait la Real Sociedad pour le compte du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Dans un match difficile, les Parisiens ont réussi à s’imposer.

Deux mois après s’être qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG recevait ce soir – au Parc des Princes – la Real Sociedad à ce stade de la compétition. Après un début de match où il a été très bien pressé par le club basque, qui s’est procuré quelques situations, le club de la capitale a petit-à-petit réussi à se rapprocher de la surface adverse pour se montrer dangereux. Il faudra attendre une bien meilleure deuxième mi-temps et un but de Kylian Mbappé pour que le PSG réussisse enfin à faire trembler les filets. Bradley Barcola a ensuite apporté un deuxième but. Les Parisiens iront à Anoeta le 5 mars prochain avec un bagage de deux buts (2-0). Au micro de Canal Plus, Luis Enrique a évoqué sa souffrance devant la première mi-temps de son équipe.

« Ce sont les joueurs qui ont changé ce match »

« J’ai souffert toute la première mi-temps parce que la Real Sociedad est une équipe qui est très bien structurée, qui a eu un très bon pressing, qui nous a enfermés dans notre propre terrain. On ne pouvait pas ressortir. Ils nous ont poussés dans nos retranchements. Et en deuxième période, ça a changé. On a réussi à plus mettre notre jeu en place, avoir le ballon et les mettre en danger. On a changé la dynamique du match. Qu’est-ce que j’ai dit à mes joueurs à mi-temps ? Je ne me rappelle pas. Ce sont les joueurs qui ont changé ce match, avec la mentalité, en luttant, en jouant leur football. Au final, c’est un jeu. Si on doit perdre, on perdra, mais il fallait faire plus, jouer avec nos armes, sortir avec le ballon, avoir de la personnalité et on l’a fait en seconde période. De la joie ce soir ? Bien évidemment. Mais déjà, penser au retour à San Sebastian, ça me fait trembler. »