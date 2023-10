Ce soir, le PSG a vécu une véritable déconvenue sur la pelouse de Newcastle (4-1) dans le cadre de la deuxième journée de Ligue des Champions. Après un très bon match contre le Borussia Dortmund, les Parisiens sont retombés de très haut ce soir à St-James’ Park. Le système de jeu de Luis Enrique (4-2-4) a beaucoup fait parler et beaucoup n’ont pas compris qu’il ne le change pas à la mi-temps, après la domination des Magpies au score et sur le terrain. En conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, l’entraîneur espagnol s’est justifié. Il a également évoqué ce qu’il s’était passé dans les vestiaires à l’issue de la rencontre avant d’expliquer ne pas être inquiet pour la suite de la compétition.

Je me sens responsable du résultat ?

« Je suis le premier responsable pour le résultat de l’équipe. Je suis le premier et dernier responsable du résultat d’aujourd’hui. Ma tactique et pourquoi l’avoir gardée autant de temps ? (Il rigole). On a joué dans le même système pendant tout le match. »

Déçu de l’attitude des joueurs ?

« Il n’y avait aucun problème avec l’attitude des joueurs, nous n’avons pas dû voir la même chose. L’attitude était optimale. Le résultat est juste mais un peu excessif, même si on aurait du mieux faire par rapport à leur pressing. Il y a des choses à améliorer dans le match. Je n’ai pas été satisfait de ce que nous avons fait dans les 20 derniers mètres. Pour le reste, j’ai été content car ils ont fait ce que j’ai demandé. On a fait des erreurs sur les buts mais à ce niveau, ce sont des choses qu’on ne peut pas faire.«

Ce qu’il s’est dit dans les vestiaires après le match

« Je ne parle jamais à mes joueurs après un match. Il y a trop d’émotions et je préfère attendre que ce soit plus calme et me laisser le temps d’analyser. Jamais je ne parle après un match.«

Inquiet pour la suite ?

« Après deux matchs, nous sommes deuxièmes du groupe. C’est un groupe très intéressant. Newcastle a mérité son résultat. Le résultat était un peu exagéré, cela ne montre pas la différence entre les deux équipes. Mais c’est clair que nous devons améliorer certaines choses pour la suite.«

Pour PSG TV, le coach du PSG a expliqué attendre avec impatience le match retour, au Parc des Princes.

« Ce n’était pas le match que nous voulions faire évidemment. J’ai vu une bonne équipe, surtout au début où nous nous sommes procurés des occasions dans la surface adverse. Nous n’avons pas été précis et nous avons payé nos erreurs, les erreurs que nous avons commises quand nous avions le ballon. Au final le score est excessif, je ne vais pas dire que c’était injuste parce que Newcastle est une grande équipe qui a très bien joué, elle mérite la victoire mais peut-être pas de marquer quatre buts. Nous allons utiliser ce match pour faire une réévaluation, et nous verrons comment nous gérerons les matches qu’il nous reste à jouer. Et j’ai hâte de rejouer Newcastle, à Paris. Nous analysons toujours un match une fois terminé. Je suis triste pour les supporters, et pour les 2000 supporters qui sont venus nous soutenir. C’est la Ligue des Champions, quand vous faites une erreur, vous la payez. Nous sommes deuxièmes du groupe, il reste encore beaucoup de matches à jouer. Il est evident que c’est toujours difficile.«