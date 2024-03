Ce dimanche après-midi, le PSG recevait le Stade de Reims pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Dans un match dans lequel il avait décidé de faire une large revue d’effectif, Luis Enrique a vu son équipe concéder le match nul contre les Rémois (2-2). En conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, le coach du PSG est revenu sur ses choix, son agacement sur son banc, les 22 matches d’affilée sans défaite, la gestion de Kylian Mbappé…

Le turn-over ou le relâchement de l’équipe qui est à blâmer pour ce match nul ?

« Je n’ai pas trouvé mon équipe relâchée, j’ai vu une bonne mentalité. Je n’aime pas que mon équipe fasse des cadeaux, mais on a su renverser le score, on a été agressifs, on a bien pressé. Pouvoir être à 12 points de notre premier adversaire aurait été bien, notre objectif est de remporter le championnat le plus tôt possible et d’avancer dans les autres compétitions. »

Agité sur le banc ?

« C’est vrai qu’aujourd’hui j’ai été agacé. Il faut jouer tous les matchs à 100 %, les adversaires ne se reposent pas. Qu’on gagne, qu’on soit à égalité ou qu’on perde, je veux que tout le monde donne à 100 % et je crois que ceux qui étaient sur le terrain ou sont rentrés avaient la bonne mentalité. »

22 matches sans défaite pour le PSG

« C’est bien mais l’objectif est de remporter les matchs. Si on fait match nul sur 22 matchs, ce n’est pas une bonne chose. Je veux que mon équipe soit compétitive, impliquée dans tous ses objectifs. »

Sa gestion de son effectif

« Il y a toujours mille choses à changer et à améliorer. C’est ma mentalité, je veux que mon équipe soit compétitive et si je dois choisir 11 joueurs qui feront toute la saison, je le ferai. Avoir 20 joueurs toujours sur le qui-vive, c’est mieux d’en avoir que 11. Si des joueurs ne me suivent pas et ne saisissent pas l’opportunité, ils ne joueront pas. Aujourd’hui, je suis très content de la mentalité de l’équipe, à part le cadeau en début de match. L’équipe a été capable de se relever, c’est dommage qu’on n’ait pas réussi à gagner. »

Un manque d’intensité ?

« Je ne pense pas qu’on ait manqué d’intensité. Après un match de Ligue des champions, on le sait car je l’ai vécu dans d’autres clubs et même en sélection, pour moi c’est une excuse trop simple. Si tu veux être joueur au PSG, tu dois être prêt à jouer tous les matchs. C’est ce qu’a fait l’équipe aujourd’hui, dans la globalité du match. »

Déstabiliser l’équipe avec ces changements régulier ?

« Mes décisions ont toujours été les mêmes tout au long de la saison. Hier, on me disait que j’étais l’entraîneur qui fait le plus de rotations sur son onze de départ dans toute la Ligue 1. Tant que les joueurs me suivent, je continuerai dans cette stratégie. Jusqu’à présent, ça a fonctionné. »

Mbappé ne jouera plus 90 minutes en Ligue 1 ?

« Je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Voilà (rires). »

Comment je gère le mental de Mbappé ?

« Tous les joueurs qui ont joué et sont rentrés, y compris Kylian, ont été actifs. Je pense qu’il n’y a pas beaucoup de choses à ajouter. Tant qu’il n’y aura pas de déclaration, je continuerai sur mes positions. Dans le cas de Kylian, je n’ai aucun doute et je ne peux que lui souhaiter le meilleur, car il est le n°1 en tant que joueur et en tant qu’homme. »