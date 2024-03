Ce vendredi soir, le PSG n’a pas réussi à s’imposer contre Monaco (0-0). Mais la chose qui a fait parler est le choix de Luis Enrique de sortir Kylian Mbappé. Alors que l’on aurait pu penser à une blessure pour l’attaquant, qui s’est touché le tibia en toute fin de première mi-temps. Mais en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique, qui a beaucoup été questionné sur son numéro 7, a expliqué que son choix était un choix de coach, et que Kylian Mbappé n’était pas blessé.

Le changement de Mbappé

« C’est 100 % une décision de l’entraîneur. Je pense que, tôt ou tard, il faut que l’on s’habitue à jouer sans Kylian Mbappé. C’est ma décision et c’est une décision que je prends avec l’objectif, selon moi, d’obtenir le meilleur pour l’équipe. »

Un problème avec lui ?

« Je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là. Je suis quelqu’un de professionnel et j’ai déjà répondu à votre collègue et je continue à répondre de la même façon : il n’y a aucun problème, pour moi, c’est juste une question de gestion et de la façon dont je gère selon moi au mieux l’équipe. »

En sortant Mbappé à la mi-temps, ne prenez-vous pas le risque d’alimenter des polémiques à un moment où elle a besoin de sérénité ?

« Trois questions sur le même sujet, c’est un triplé (il ironise) ! Il m’est arrivé de marquer des triplés dans ma carrière et même plus pendant les matchs, parfois en Ligue des champions. Donc c’est la même réponse que précédemment. Un jour, j’avais marqué quatre buts contre l’Athletic Club de Bilbao, mais on m’en a annulé un. »

Le match

« Je crois que c’était un match avec deux mi-temps complètement différentes. Une première partie dans laquelle notre rival a créé plus d’occasions de but et plus de danger quand nous avons été très peu proches de la surface. En seconde période, je pense qu’on a vraiment inversé la tendance et qu’on a été plus fort que Monaco. On aurait pu gagner le match, comme on aurait aussi pu le perdre après la première période. Donc, c’est un résultat qui est assez juste. »

Vous avez donc préféré la deuxième période de votre équipe plus que la première ?

« Sans aucun doute ! J’ai préféré au sens où l’on a mieux joué dans ce second acte. »