Enrique : « On a fait tout pour être meilleur que le Barça »

En quart de finale retour de Ligue des champions, le PSG a réussi à retourner la situation et se qualifier pour les demi-finales (1-4). Les Parisiens retrouvent le dernier carré trois ans après.

Battu à l’aller sur la pelouse du Parc des Princes (2-3), le PSG se déplaçait sur la pelouse de Montjuic avec la conviction de retourner la situation. Dans un début de match où il dominait, le club de la capitale a vu le FC Barcelone ouvrir le score contre le court du jeu. Après l’expulsion d’Araujo, le PSG a accéléré et réussi à égaliser par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé. Les Parisiens ont ensuite déroulé grâce à des buts de Vitinha et un doublé de Kylian Mbappé. Grâce à ce succès, les Parisiens retrouveront le Borussia Dortmund en demi-finale. Au micro de Canal Plus, Luis Enrique a souligné le très bon match de son équipe.

« Je me sens très fier de nos douze premières minutes du match, jusqu’à ce que l’on encaisse un but, parce que l’on a montré ce que l’on voulait faire ici. On a pris un but, mais on a maintenu notre mentalité intacte, on a continué à jouer, à attaquer. On a fait tout pour être meilleur que le Barça et tout a changé avec le carton rouge. À partir de là, c’était plus compliqué pour eux. Les joueurs ont montré beaucoup de caractère, d’enthousiasme, d’envie de donner de la joie à nos supporters. On leur dédie cette victoire, surtout au 2000 ou 3000 qui sont venus nous supporter ici. »

« Je crois que j’ai aidé au maximum mes joueurs »

Le coach du PSG s’est ensuite confié sur la fin de match sous tension. « Difficile de maintenir le calme lors de la fin du match ? Sans aucun doute. Surtout pour moi, jouer contre l’une de mes anciennes équipes, une équipe qui représente beaucoup pour moi, c’était difficile. Cela ne me plaît pas beaucoup que cette histoire se répète, mais comme professionnel, j’ai dû faire mon travail. Je crois que j’ai aidé au maximum mes joueurs, maintenant, on est en demi-finale, on veut profiter dimanche avec nos supporters lors de notre match de Ligue 1 et préparer de la meilleure des manières nos trois matches de championnat et des demi-finales de Ligue des champions. »

« Mbappé a été un leader du début à la fin »

Luis Enrique a ensuite encensé Kylian Mbappé, Vitinha et Ousmane Dembélé. « Aujourd’hui, Mbappé a été un leader du début à la fin. Quand une équipe sent qu’un joueur est aussi important que Kylian, qu’il est prêt à vous emmener avec lui, tout le monde est prêt à profiter. Je suis très content de tous les joueurs. J’aimerais parler de Vitinha, il a lutté, il a de la qualité sur la dernière passe, sur les buts. Ousmane Dembélé était superbe aussi, même si c’était difficile pour lui ici. Félicitations à tous et on va voir pour la suite. Vous allez célébrer ? Bien évidemment, avec ma femme et mes enfants. »