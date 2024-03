Enrique salue la performance de très haut niveau du PSG

Après avoir remporté la manche aller, le PSG défiait la Real Sociedad ce soir pour finir le travail. Dans un match maîtrisé, les Parisiens se sont imposés (1-2) et se qualifient pour les quarts de finale de la compétition.

Dans un match maîtrisé, même s’il a arrêté de jouer dans les 20 dernières minutes et concédé un but de la Real Sociedad, le PSG s’est qualifié en quart de finale de la Ligue des champions grâce à une nouvelle victoire contre le club basque (1-2). Titulaire, Kylian Mbappé s’est offert un doublé qui permet au club de la capitale de retrouver les quarts de finale de la compétition pour la première fois depuis trois ans. Au micro de Canal Plus, Luis Enrique a évoqué ses choix tactiques sur cette rencontre contre le club basque.

« On a fait une double confrontation très intéressante »

« Les entraîneurs essayent toujours trouver des solutions après, c’est aux joueurs de faire. Ce sont eux qui ont bien joué. Aujourd’hui, ils ont tous été à un très haut niveau, très solidaire en défense, très précis en attaque. On a fait une double confrontation très intéressante. Mbappé ? Kylian, je ne le découvre pas aujourd’hui. Vous savez déjà mon opinion sur lui, c’est le numéro 1 mondial. Il va marquer 50 buts et délivré 25 passes décisives avec n’importe quel entraîneur, n’importe quelle équipe. Apparemment, son futur immédiat ne sera pas là, donc on va devoir tester d’autres de ses coéquipiers. » Pour RMC Sport, le coach du PSG explique n’avoir aucun problème avec Kylian Mbappé. « Kylian a toujours le même investissement, nous n’avons aucun problème, nous essayons de faire le meilleur pour l’équipe. Aujourd’hui, il a été exceptionnel, il a joué pour ses équipiers. C’est un bon moment pour nous tous. »