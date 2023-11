Enrique sur Dembélé : « C’est un spectacle permanent »

Ce soir, en ouverture de la treizième journée de Ligue 1, le PSG s’est largement imposé contre Monaco (5-2). Avec ce succès, le club de la capitale prépare de la meilleure des manières son match importantissime contre Newcastle en Ligue des champions mardi soir. Lors de cette rencontre, Ousmane Dembélé a ouvert son compteur but. Le numéro 10 du PSG a reçu un bel hommage de son entraîneur en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien. Il a également évoqué la prestation de Donnarumma, le spectacle lors de cette rencontre…

Le match de Donnarumma

« Le football demande des erreurs. Quand c’est le gardien, ça se voit beaucoup plus que si c’est un attaquant ou un autre joueur. Donnarumma a été superbe. Il s’est relevé après son erreur. Moi, je commets des erreurs à tous les matches. Sa saison est exceptionnelle et je suis enchanté de ses performances et de son comportement.«

Le spectacle offert

« Quand deux équipes de ce niveau ne calculent jamais, font un pressing haut, tous les supporters en profitent. Pour nous, les entraîneurs, c’est plus difficile à vivre. Moi, j’ai aimé l’attitude de mon équipe parce qu’après la trêve internationale, c’est toujours difficile. On s’est entraîné une heure tous ensemble. Monaco a été obligé de s’entraîner à Paris. Alors je suis très content de la victoire.«

Son travail qui commence à infuser dans l’équipe

« Depuis le tout début, j’ai vu une attitude de joueurs qui veulent assimiler tous les concepts qu’on leur propose. Je me concentre rarement sur ce que l’on fait de bien mais sur ce qu’il faut améliorer. Ce serait idiot de penser, avec l’effectif que j’ai, qu’il n’y a pas meilleur à tirer encore, qu’on ne peut pas viser plus haut. Il ne faut jamais baisser l’attention dans un club comme Paris.«

A voir aussi : PSG / ASM : Les notes des Parisiens

Le but de Dembélé

« Son but est 100 % du pur Ousmane Dembélé. Il est spectaculaire après un contrôle en aile de pigeon. C’est une bonne nouvelle pour lui mais surtout pour toutes les ondes positives que cela dégage autour de lui. Depuis le premier jour, je suis satisfait de lui. C’est le joueur qui déséquilibre le plus au monde. Il joue pour dribbler, fixer, créer la supériorité. C’est un spectacle permanent. J’adore avoir un tel joueur comme lui dans mon effectif.«

Préparer de la meilleure des manières Newcastle ?

« C’est évident que Monaco a le même niveau que nous, avec les mêmes aspirations, avec la volonté de gagner le championnat de France. On a souffert, à des moments plus que d’autres, mais c’est le meilleur moyen de se préparer que de gagner. Et gagner avec la manière, c’est encore mieux.«

Une belle publicité pour la Ligue 1 ?

« Moi, je n’ai jamais rien dit sur le niveau de la Ligue 1. Ceux qui la critiquent se trompent. C’est une Ligue intéressante avec de bons joueurs, de bons entraîneurs, elle est difficile sans aucun doute.«

🗣️🇵🇹 I Vitinha : « On n’a pas fait le match parfait ! » #PSGASM



L’exigence du portugais malgré la large victoire (5-2) face à l’AS Monaco



🎥 @CanalSupporters pic.twitter.com/R09310Z7r4 — Mehdi Houzi (@mehdihouzi) November 24, 2023

Pour PSG TV, le coach espagnol a souligné une victoire qui renforce l’idée de ses joueurs de jouer en équipe. « C’est une belle victoire car nous savons que c’est toujours difficile après une trêve internationale. Nous n’avons fait qu’un seul entraînement avec le groupe au complet. Il y a des joueurs qui ont beaucoup voyagé. En vérité, c’est une victoire qui renforce notre idée de jouer en équipe. Je suis très heureux pour Ousmane, pour tout ce qui se dit sur lui, même si tout est très positif. Mais pour moi, Ousmane est le joueur qui peut le plus déséquilibrer une équipe adverse. C’est un joueur unique. Il crée beaucoup d’occasions, il crée du surnombre, pour permettre à ses coéquipiers de se retrouver seuls. Aujourd’hui, il est impliqué sur 3 buts, il marque. Il est unique, et c’est un plaisir de le voir jouer.«