Mardi soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse de Barcelone (1-4) et a validé son billet pour les demi-finales de la Ligue des champions. Luis Enrique est revenu sur ce précieux succès et la très belle relation entre le club et ses supporters.

Après s’être incliné au Parc des Princes en quarts de finale aller (2-3), le PSG se déplaçait mardi soir au stade de Montjuïc pour y défier le FC Barcelone en quart de finale retour de la Ligue des champions. Dans un très beau match, le club de la capitale s’est largement imposé (1-4) et s’est qualifié pour les demi-finales de la Champions League. Dans une interview accordée à Prime Video, Luis Enrique a évoqué ce beau succès parisien. « Pour moi, oui, c’était le plus tendu. Et je crois que pour les joueurs et les supporters aussi. Après le match, nous étions épuisés. L’énergie est retombée. Mais c’était une joie énorme. Mais en vérité, nous étions très fatigués. »

« C’est une déclaration dans un moment de joie totale »

Le coach du PSG a ensuite été questionné sur la déclaration de son président – Nasser al-Khelaïfi – qui l’a désigné comme le meilleur entraîneur du monde. « C’est une déclaration dans un moment de joie totale. C’est le fruit de la joie que ça nous a procuré, de pouvoir faire plaisir à nos supporters. Après le premier match et avant le retour, peu de gens y croyaient. Aujourd’hui, les supporters ont une foi aveugle en l’équipe. Les 3000 supporters qui sont venus de Paris à Barcelone, sont repartis avec une joie immense. C’est très bon quand il y a ce feeling, cette connexion entre les supporters et nous. » Il a enfin été questionné sur ses espoirs de voir Kylian Mbappé encore à Paris la saison prochaine, lui qui avait déclaré il y a quelques semaines espérer que l’attaquant du PSG change d’avis au vu de la saison actuelle des Rouge & Bleu. « Je suis très blagueur ! Vous ne me connaissez pas encore. J’essaie de faire des blagues. Je crois que vous devriez poser cette question à Kylian Mbappé. Je suis sûr que vous aimeriez la lui poser, mais vous ne pouvez pas. Moi, j’attends que Kylian et le club prennent leur décision. Et à ce moment-là, je répondrai avec plaisir à vos questions. »