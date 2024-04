En clôture de la 30e journée de Ligue 1, le PSG s’est largement imposé contre Lyon (4-1). Les Parisiens se rapprochent un peu plus du titre de champion de France.

Pour le match de clôture de la 30e journée de Ligue 1, entre le PSG et l’Olympique Lyonnais, Luis Enrique avait décidé d’apporter quelques changements dans son onze de départ. Pour pallier l’absence de Nuno Mendes, le coach espagnol a titularisé Lucas Beraldo dans le couloir gauche. Il avait aussi décidé d’aligner son équipe en 4-2-4, avec une attaque composée de Marco Asensio, Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola. Des choix payants, les Parisiens s’imposant largement sur la pelouse du Parc des Princes contre les Lyonnais (4-1) grâce notamment à un doublé de Gonçalo Ramos. Au micro de Prime Video, Luis Enrique a évoqué cette belle semaine parisienne, après la qualification en demi-finale de la Ligue des champions.

« Je suis très confiant et très heureux »

« Je pense que l’on a démarré à un très haut niveau, on a réussi à conserver la balle, on s’est procuré des occasions. On est très content du résultat du match et de la semaine. Parfois, il y a une connexion et cette semaine, après le match de Barcelone, on ne sait jamais de quelle manière ça va se passer ensuite. Je crois que l’équipe a été très présente et précise. Je suis très confiant et très heureux. Il y a neuf ans, vous avez réalisé le triplé avec Barcelone. Comment avez-vous fait ? Quand vous êtes professionnel, vous n’avez qu’à vous battre pour chaque match et essayer de donner la confiance nécessaire à vos joueurs pour réussir à gagner tous les matches. C’est toujours la même chose, il n’y a rien de spécial. Vous n’avez pas de secret ? Le travail, la course, le combat pour l’équipe, pour le club, pour les supporters. Voilà, c’est comme ça. »