“Epique”, “Grandiose”… le Barça s’offre de l’air et une finale

Dans six jours le Barça sera au Parc des Princes pour un huitième de finale retour de la Ligue des champions face au PSG, avec un ballottage en faveur du champion de France (1-4). Et dans un contexte de “Barçagate”, les Azulgrana – encore en 3-5-2 – se sont offerts une bouffée d’air frais en remontant mercredi soir un 2-0 contre Séville dans le cadre d’une demi-finale retour de Copa del Rey (3-0 après prolongation). En marquant dès la 12e minute, avec une frappe en lucarne, Ousmane Dembélé a mis son équipe sur orbite. Un penalty d’Ocampos stoppé par Ter Stegen (73e) a maintenu les Catalans en vie. Et c’est Gerard Piqué qui a donné d’un coup de tête dans les arrêts de jeu (90e+4) le 2-0 au Barça, synonyme de prolongation. En supériorité numérique, les hommes de Ronald Koeman ont ensuite fini par faire la différence grâce à Martin Braithwaite (95e). “Epique”, “Grandiose”, titrent le Mundo Deportivo et Sport ce matin. Le fait que Gerard Piqué ait fini la rencontre en boitant, à cause d’une douleur à son genou droit, n’étant pas un sujet ce matin en Catalogne. Prochain match pour le Barça (2e en Liga), un déplacement à Pampelune pour jouer Osasuna (12e), samedi. Soit quatre jours avant le second choc contre le PSG. Interrogé sur une remontada à Paris, Ronald Koeman a tempéré tout son petit monde : “Un 2-0 c’est plus facile, ce n’est pas facile mais un 1-4 c’est autre chose. Comme pour n’importe quel autre match nous jouerons pour gagner, et nous verrons s’il y a une chance de passer.”