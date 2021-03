Schneider : “Marquinhos, Kimpembe et Navas sécurisent le truc”

Parvenir à marquer le premier but (sans Mbappé, Kean, Neymar, Di Maria) contre les Girondins de Bordeaux (18e attaque de la Ligue 1), c’était le plus important pour le PSG. Car derrière, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Keylor Navas étaient eux bien présents. Une forme d’assurance pour le journaliste Grégory Schneider.

“On n’a quand même l’impression qu’il y a des choses qui tiendront quoi qu’il arrive, c’est Kimpembe, c’est Marquinhos, et c’est Navas. Quand ils subissent, les actions se jouent dans la surface, et là ils sont forts. Et puis ils n’ont jamais eu un gardien de but aussi fort, jamais ! A un moment, ce sont ces gars là qui sécurisent le truc, quand tout le monde plie un peu les gaules comme lors de ce match à Bordeaux. Et c’est suffisant pour gagner ce genre de match”, a commenté le journaliste de Libération lors de l’EDS.