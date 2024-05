Equipe de France : Didier Deschamps ouvre la porte à Bradley Barcola

A deux semaines de la communication de la liste des 23 pour l’Euro 2024, Bradley Barcola se place comme un véritable prétendant. Le numéro 29 du PSG est dans l’esprit du sélectionneur Didier Deschamps, et ce dernier ne se privera pas de lui offrir ses premières sélection l’été prochain en Allemagne.

Alors qu’il était pressenti pour intégrer le groupe de Didier Deschamps en mars dernier, Bradley Barcola a vu Moussa Diaby faire respecter une certaine hiérarchie en Equipe de France. L’ailier d’Aston Villa a su attirer l’œil du sélectionneur et de son staff afin de ne pas tomber dans l’oubli et être celui qui palie l’absence sur blessure de Kingsley Coman. Cependant, les cartes peuvent être rabattues pour l’Euro 2024 qui se jouera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet prochain. En effet, au cour d’un entretien accordé à l’AFP, Didier Deschamps a expliqué ne pas être fermé à l’idée d’intégrer Bradley Barcola à son groupe à l’occasion de la compétition continentale. L’international Espoirs pourrait donc entrer dans la cour des grands en étant lancé dans le grand bain des grandes échéances internationales. « À chaque situation ses réponses […] Attention, je ne suis pas en train d’affirmer que je vais le prendre. Mais ce n’est pas parce que je n’ai pas l’habitude d’appeler en phase finale des joueurs que je n’ai pas retenus avant que je vais m’en priver« , a poursuivi le sélectionneur des Bleus.

« En mars, Moussa Diaby était présent. Il était déjà venu avec nous et réalisait des choses intéressantes avec Aston Villa. C’était également le cas de Bradley avec le PSG mais c’était plus récent et ça demandait confirmation. Depuis mars, il a confirmé ses bonnes dispositions. Mais on ne le découvre pas non plus. Avec Guy (Stephan son adjoint ; Ndlr), on le suit attentivement depuis ses débuts au plus haut niveau avec Lyon« , a expliqué Didier Deschamps. A 21 ans, Bradley Barcola pourrait donc poursuivre son ascension fulgurante cette saison connue avec le Paris Saint-Germain, en quittant les Espoirs de Thierry Henry, afin de connaître ses premières sélections en Equipe de France A l’été prochain. Réponse le 16 mai sur le plateau du JT de 20h sur TF1.