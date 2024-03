Depuis la retraite internationale d’Hugo Lloris, l’Equipe de France a trouvé naturellement son nouveau capitaine avec Kylian Mbappé. Si en interne le brassard autour du bras du numéro 7 du PSG ne fait guère débat, l’opinion publique semble davantage divisée.

Après la nomination de Kylian Mbappé en tant que capitaine de l’Equipe de France, de nombreux supporters et observateurs des Bleus ont souligné et regretté qu’Antoine Griezmann ne soit pas devenu le capitaine naturel des Bleus. Cela semble également le cas d’Eric Di Meco. Sur les ondes d’RMC pour l’émission Moscato Show, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille et de l’Equipe de France devenu consultant avance une « paix sociale » souhaitée par Didier Deschamps en faisant de Kylian Mbappé le capitaine des Bleus. Eric Di Meco a également évoqué les potentielles « bouderies » de l’attaquant du PSG s’i n’avait pas hérité du brassard pour prendre la succession d’Hugo Lloris : « Griezmann était le capitaine naturel, et Deschamps a voulu s’acheter une paix sociale en mettant Mbappé capitaine. Je pense qu’il s’est trompé […] Mbappé, c’est un joueur qui peut disparaître dans les matches et être inconstant. C’est le propre des joueurs. Et il rechigne à défendre, il ne va pas sonner la rébellion. Alors que Griezmann, tu comptes les mauvais matches qu’il a fait, tu les comptes sur les doigts d’une main. Griezmann il a tout ce qu’on attend d’un capitaine. Très bon et toujours tourné vers le collectif« , a déclaré Eric Di Meco.