Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le PSG recevra le Stade Brestois en conclusion de la 19e journée de Ligue 1. Une belle affiche entre deux équipes en forme du championnat.

Ce dimanche, le PSG retrouve le championnat et le Parc des Princes. Plus d’une semaine après son match de Coupe de France face à l’US Orléans (1-4), les Rouge & Bleu défieront le Stade Brestois, pour l’affiche de cette 19e journée de Ligue 1. Étonnants 3e du championnat, les Bretons restent sur une série de six victoires d’affilée toutes compétitions confondues.

« Ce n’est pas une pression mais un privilège de jouer ce genre de match »

Défaits par le champion de France à l’aller dans une fin de rencontre électrique (2-3), les Brestois ne comptent pas venir au Parc avec un esprit de revanche. C’est ce qu’a affirmé le coach du SB29, Eric Roy, en conférence de presse ce vendredi après-midi. : « Jouer Paris est un beau challenge, c’est ce qui se fait de mieux dans notre championnat. Ce n’est pas une pression mais un privilège de jouer ce genre de match. On ne pourra pas mettre en place tout ce que l’on souhaite mais on va donner le meilleur au Parc des Princes (…) Il n’y a pas d’esprit de revanche par rapport aux anciennes confrontations. ils ont une main mise, une maîtrise… mais on verra si on a la capacité de rivaliser avec ce niveau d’exigence. On s’attend à tous les scénarios. Il faudra finir le match sans regret. »

Le coach brestois a aussi été questionné sur la pression qui entoure son équipe avec cette surprenante 3e place. « Est-ce qu’on est l’équipe surprise cette saison ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c’est que le plus dur va commencer pour nous. On est plus attendu. Être bien organisé et bien défendre ne suffit plus, il faut maintenant apporter autre chose (…) Il faut être capable de s’adapter à cette nouvelle médiatisation. Il ne faut pas que ça nous perturbe ou que ça mette plus de pression. Avec le staff, on essaye d’être assez tranquille par rapport à ça. On ne va rien changer. »