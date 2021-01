En Italie, on cherche toujours quelle pourrait être la prochaine destination de Christian Eriksen, en situation de blocage à l’Inter. D’autant plus que le départ du Danois (sous contrat jusqu’en 2024) est le seul moyen pour l’Inter de recruter en janvier. Le milieu de terrain de 28 ans n’a pourtant rejoint le club milanais que le 28 janvier 2020. Autant dire, que compte tenu de la crise du Covid, l’expérience de l’ancien joueur de Tottenham en Italie a été courte. Où ira-t-il ? De l’autre côté des Alpes, on croit de moins en moins à la piste PSG.

“En attendant de savoir si le PSG va bouger pour Eriksen, une possibilité qu’on exclut à Paris aujourd’hui, le marché de référence pour l’ancien des Spurs reste l’Angleterre”, écrit le Corriere dello Sport. “Arsenal, avec sa troisième victoire consécutive, est en convalescence et il semble compliqué qu’il puisse se priver d’un Xhaka ou d’un Ceballos pour l’avoir. On parle aussi de West Ham et d’Aston Villa, mais il n’est pas certain que le Danois accepte l’un ou l’autre. L’idée est de le prêter afin qu’il soit vendable après le Championnat d’Europe. Quand les conséquences du Covid disparaîtront peut-être partiellement.”