Entre Alessandro Florenzi en prêt (Roma), Colin Dagba et Thilo Kehrer, le PSG ne semble pas avoir totalement réglé la question du couloir droit. Dans ce contexte, le journal sportif andalou Estadio Deportivo évoque une approche parisienne pour Emerson, latéral droit brésilien de 21 ans (côté 20M€), actuellement au Real Betis (Séville), car en partie prêté par le… FC Barcelone avec qu’il est sous contrat jusqu’en 2024 en copropriété dans une formule très complexe. Le média sportif explique que cette approche pourrait être la première étape afin de conclure un transfert l’été prochain. Mais rien n’exclut que ce soit pour le marché actuel, en cours. D’autant plus qu’au Barça, il y a de la matière à droite et que certains candidats à la présidence du club parlent d’Héctor Bellerín. L’horizon n’est donc pas dégagé pour Emerson avec le club catalan. Le Betis et le Barça se partageraient moitié-moitié les revenus de cette vente au PSG. Si le FC Barcelone n’était pas d’accord pour vendre Emerson en janvier, il devrait verser 6M€ au Betis, plus six autres millions pour l’avoir récupéré avant le 30 juin, et trois millions pour la formation.