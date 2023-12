Pour son dernier match de l’année 2023, le PSG a dû attendre la deuxième mi-temps pour s’offrir la victoire contre le FC Metz (3-1) lors de la dix-septième journée de Ligue 1. Face à un bloc très bas, les Parisiens ont eu du mal à se procurer des occasions et se montrer dangereux. Il aura fallu attendre le début de la seconde période et le but de Vitinha, servi magistralement par Lee Kang-in pour voir le match se décanter. Le jour de son 25e anniversaire, Kylian Mbappé s’est offert un doublé, dont une magnifique frappe de l’extérieur de la surface dont il a le secret. Ce match a également été marqué par la première en professionnel d’Ethan Mbappé, qui fêtera ses 17 ans le 29 décembre prochain. Un beau cadeau de Noël avant l’heure pour le titi. Présent en conférence de presse, dans des propos relayés par l’Equipe, Luis Enrique est revenu sur son choix de faire entrer le jeune milieu de terrain, son turnover mais aussi son bilan de la première partie de saison…

Le PSG a eu beaucoup la possession ce soir

« Les matches dépendent de ce que fait l’adversaire. Metz aime les actions sur coups de pied arrêtés, on savait les difficultés qu’on allait rencontrer, avec onze joueurs en face qui jouent de manière très fermée. On a besoin de constance dès la première minute. Faire en sorte que l’adversaire s’épuise et c’est ce qui s’est passé. On aurait pu améliorer notre finition mais on a mérité la victoire. »

La première d’Ethan Mbappé

« Ça fait longtemps que j’aime sa manière de s’entraîner. Il joue avec les moins de 19 ans mais c’est un joueur très intéressant qui a beaucoup de personnalité. Il peut jouer à beaucoup de postes. Il aurait pu entrer plus tôt dans la saison et c’est le hasard qu’il ait débuté le jour de l’anniversaire de son frère. Je suis content et je suis sûr qu’il peut jouer encore de très bons matches. Il a un nom de famille de prestige dur à porter mais il a beaucoup de valeurs. Il est préparé.«

La première partie de saison

« Mon sentiment, c’est que c’est un club qui me donne tout ce dont j’ai besoin pour développer mon projet. Mon rapport avec l’effectif est très bon, je suis très exigeant. On ne veut pas s’adapter, se contenter, on sait que l’effectif peut s’améliorer. »

Le turnover contre Metz

« C’est important que le joueur sente que c’est une grande équipe, j’ai deux joueurs pour chaque poste. Pour les mercatos, j’espère qu’on pourra toujours améliorer notre effectif. Peu importent les joueurs, c’est une équipe qui lutte pour les titres. Il faut mettre les gens sur le terrain, en tribunes ou sur le banc. C’est ma façon de gérer les choses. »