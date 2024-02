Si Kylian Mbappé a annoncé à son président et ses coéquipiers son départ en fin de saison, son petit frère Ethan Mbappé est parti pour rester au PSG.

Le dossier Kylian Mbappé a trouvé son épilogue ces dernières heures. Même si l’officialisation du départ de l’attaquant de 25 ans interviendra dans plusieurs semaines, tout le monde au sein du club a été mis au courant de la décision du numéro 7 parisien. Après en avoir informé son président Nasser al-Khelaïfi, Kylian Mbappé a annoncé ce vendredi à ses coéquipiers son choix de quitter les Rouge & Bleu à l’issue de la saison et de son contrat. Mais quid l’avenir de son petit frère Ethan Mbappé, également en fin de contrat en juin prochain ? Formé au club, le milieu de 17 ans a bien l’intention de rester pour de nombreuses années au PSG.

« Non, Je suis un Titi, moi, je reste à Paris ! »

Après le discours de Kylian Mbappé à ses partenaires hier après-midi, le coach Luis Enrique a lancé à Ethan Mbappé d’un air malicieux : « Et toi Ethan, tu t’en vas aussi l’été prochain ? » Et le joueur formé au club a répondu avec le sourire : « Non, je suis un Titi, moi, je reste au PSG ! », rapporte Le Parisien. L’avenir des deux frères n’est donc pas lié. « En interne, plusieurs observateurs ne s’interdisaient pas, jusqu’à il y a peu, de penser que l’éclosion et l’épanouissement d’Ethan se feraient plus facilement loin de sa superstar de frère. Dans ces conditions, il n’est pas à exclure que l’exil du capitaine des Bleus facilite en réalité l’ancrage de son frère dans la capitale. » Depuis son arrivée sur le banc du PSG, Luis Enrique n’a jamais caché qu’il appréciait le milieu de 17 ans. Le technicien espagnol lui a notamment permis de faire ses débuts en professionnel le 20 décembre dernier face au FC Metz (3-1, 1 minute) et il lui a également accordé quelques minutes contre l’US Revel (0-9, 29 minutes) et l’US Orléans (1-4, 10 minutes) en Coupe de France.

Même si le principal concerné sait qu’il ne peut pas actuellement bousculer la hiérarchie au milieu de terrain, « les signaux que lui envoient Luis Enrique et ses dirigeants laissent penser qu’ils voient en lui un élément capable de le faire dans les prochaines années », précise LP. Comme Senny Mayulu et d’autres jeunes, Ethan Mbappé devrait bientôt se voir proposer la signature de son premier contrat professionnel au PSG. « Mais au-delà de respecter les choix de son frère, celui qui, en privé, répète à l’envi qu’il veut faire sa carrière à Paris, sait plus que quiconque l’importance qu’ont les rêves de gosse. Le sien, celui d’être pro et Parisien, est en passe de devenir réalité », conclut le quotidien francilien.