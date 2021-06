[Euro] Angleterre / Ecosse

Après le match nul entre la Croatie et la République tchèque (1-1), l’autre match de la 2ème journée du groupe D oppose l’Angleterre à l’Ecosse (21h sur TF1 et beIN SPORTS 1), à Wembley. Pour cette rencontre, le sélectionneur des Three Lions, Gareth Southgate en 4-2-3-1. Sans surprise, Harry Kane débute à la pointe de l’attaque et sera soutenu par Phil Foden, Raheem Sterling et Mason Mount. En face, l’Ecosse peut compter se présente en 3-4-3 avec la titularisation du latéral de Liverpool, Andrew Robertson.

XI Angleterre : Pickford – James, Stones, Mings, Shaw – Rice, Philips – Foden, Mount, Sterling – Kane

XI Ecosse : Marshall – O’Donnell, Hanley, Tierney – McTominay, McGinn, McGregor, Robertson – Gilmour, Dykes – Adams